Bei der Gemeinderatssitzung in Aglasterhausen wurde unter anderem die Vergabe von noch ausstehenden Arbeiten an der Außenanlage der Grundschule (Mensa-Anbau) unter Einbezug des vorhandenen Baumbestandes beschlossen. Foto: Bernd Kühnle

Aglasterhausen. (bx) Trotz Ferienzeit war die Grundschule in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Aglasterhausen gleich mehrfach Thema. So konnte Bürgermeisterin Sabine Schweiger im Bürgersaal des Rathauses Barbara Lettau begrüßen, die zum 1. August zur neuen Rektorin der Grundschule ernannt wurde. Die neue Schulleiterin bedankte sich sowohl bei der Gemeinde als auch der Verwaltung, die zum Abschluss des Schuljahres an der Verabschiedung des alten Leitungsteams teilgenommen hatten. Lettaus Dank galt auch dem Gemeinderat und der Verwaltung für die bislang gewährte wertvolle Unterstützung, die gute Zusammenarbeit wolle sie gern fortführen.

Anderes Thema, gleicher Ort: Thomas Müller vom gleichnamigen Architekturbüro aus Aglasterhausen berichtete über den Stand der Arbeiten bei den Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen in der Grundschule (Mensa), wobei er besonders den barrierefreien Zugang und die Integration des vorhandenen Baumbestands ansprach. Nachdem er das Ausschreibungsergebnis bekannt gegeben hatte, wurde der Auftrag an die Firma Mackmull (Muckental) zu einem Preis vergeben wird, der innerhalb des kalkulierten Kostenrahmens liegt. Der Beschluss wurde ebenso einstimmig gefasst, wie alle folgenden Beschlüsse und Kenntnisnahmen, die eine energetische Sanierung und Erweiterung der Verwaltungsstelle Michelbach betrafen. Zuerst informierte Frank Herion über die dortige Fördersituation: Nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KinvFG) erhält die Gemeinde 91.950 Euro, während aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 125.000 Euro gewährt werden. Aus dem Ausgleichsstock sind weitere 74.000 Euro zu erwarten. Anschließend wurde ein Architektenvertrag mit dem Architekturbüro Müller über den Umbau der Verwaltungsstelle Michelbach abgeschlossen, der die Gemeinde 63.400 Euro kostet. Für den Ingenieurvertrag über die Tragwerksplanung (Statik), den die Gemeinde mit dem Ingenieurbüro für Bauwesen Rainer Erb aus Eberbach abschließt, werden 12.484 Euro fällig.

Danach wurde über die Vergabe verschiedener Arbeiten an der Verwaltungsstelle abgestimmt, die folgende Ergebnisse erbrachten: Die Firma Mackmull GmbH & Co KG wird mit den Erd-, Beton-, Maurer-und Abrissarbeiten in Höhe von 166.976 Euro beauftragt, die Holzbau- und Dachdeckerarbeiten gehen für 66.315 Euro an die Firma Ökologische Bauelemente Ernst (Reichartshausen), bei den Blechnerarbeiten erhielt die Firma Johmann aus Mosbach für 5317 Euro den Auftrag, die Glaser- und Sonnenschutzarbeiten wird die Bauschreinerei Süß (Aglasterhausen) für 47.117 Euro ausführen, und die Heizungsinstallation übernimmt die Firma Keil (Aglasterhausen) für 45.340 Euro.

Nachdem Michelbachs Ortsvorsteher Jochen Herkert noch eine Prognose über die zu erwartende Bauzeit vorgestellt hatte, kam es zur Beratung und Abstimmung über verschiedene Bauanträge. Der Umnutzung einer ehemaligen Metzgerei in der Hauptstraße zu einem Café wurde ebenso zugestimmt wie der Wohnhausaufstockung und dem Neubau einer Doppelgarage "Am Bach" und dem weiteren Bau von zwei Doppelgaragen "Im Fuchsbau" sowie in der Hauptstraße. Der Teilabriss eines Stalles und der Umbau zu einem Wohnhaus in der Helmstadter Straße und der Neubau eines Wohnhauses in Breitenbronn (eine Gegenstimme, eine Enthaltung) wurden ebenso genehmigt wie der Neubau von zwei Doppelhäusern im Gebiet Walzenäcker.

Von weiteren Baugesuchen, die den Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechen, nahm der Gemeinderat Kenntnis. Anschließend diskutierte er über die Installation einer Beleuchtung während der Weihnachtszeit mit Sternen in der Hauptstraße und in der Mosbacher Straße, wobei ein Vorschlag eine Erweiterung der Dekoration in Richtung Schule und Bahnhof betraf, während ein anderer gegen die Maßnahme Stellung bezog. So kam es bei der Abstimmung, die Lieferung und Montage der zwei verschiedenen Arten von Sternen an die Firma Baumgärtner zum Preis von 15.242 Euro zu vergeben, zu zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung.

Nachdem eine kontroverse Diskussion über die Anschaffung eines Benzin-Dienstwagens zum Preis von 16.980 Euro, über E-Autos, Reichweitenprobleme und die Ladesituation zu keinem Konsens führte, wurde die Anschaffung des konventionellen Fahrzeugs mit zwei Gegenstimmen beschlossen. Der Kauf von drei Spielgeräten zum Preis von 26.952 Euro (inkl. Montage) für die Freizeitanlage in Michelbach fand dagegen die einstimmige Zustimmung.

Andreas Kolbe gab Informationen zu geplanten Sperrungen im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich der Uhland- und Mosbacher Straße weiter, ehe die Ergebnisse von Personalangelegenheiten aus nichtöffentlicher Sitzung bekannt gegeben wurden - und man die Sitzung mit dem nichtöffentlichen Teil fortsetzte.