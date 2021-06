Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Aller guten Dinge sind drei – das kann auch mal für eine Bürgermeisterverpflichtung gelten. Zwei Termine waren schon anberaumt, mussten coronabedingt aber wieder verworfen werden. Nun, 71 Tage nach offiziellem Dienstantritt, konnte man in Aglasterhausen den neuen Bürgermeister auch endlich offiziell in sein Amt einführen. Ende Januar mit 56,74 Prozent der Wählerstimmen als Verwaltungschef gekürt, leitet Stefan Kron seit 6. April die Geschicke der Zentralgemeinde des Kleinen Odenwalds. Seit Mittwochabend, 19.30 Uhr, ist der 40-Jährige nun auch "an die Kette gelegt", wie es Bürgermeister-Stellvertreter Kurt Gallion schmunzelnd verkündete, nachdem er Kron in der Sport- und Festhalle allen Vorschriften und Regeln entsprechend vereidigt und verpflichtet hatte. "Jetzt haben wir nicht nur einen arbeitenden, sondern auch einen offiziellen Bürgermeister", freute sich Gallion über den verspäteten, aber dann doch erfolgreichen Vollzug.

Dass sich der neue Mann an der Spitze der Gemeinde und ihrer Verwaltung die Amtskette selbst um den Hals legte, war nur eine der Besonderheiten, die mit einer feierlichen Veranstaltung unter Coronabedingungen einhergehen. Immerhin: Die Verpflichtung des neuen Bürgermeisters konnten etliche interessierte Bürger miterleben, auf Abstand in der gesamten Halle verteilt und mit Maske geschützt. "Kurt Gallion war es ein Anliegen, dass die Veranstaltung trotz aller Einschränkungen so feierlich wie eben möglich wird", lobte Stefan Kron am Ende des für ihn natürlich "ganz besonderen Tags" seinen Stellvertreter, der gemeinsam mit dem Rathausteam den Organisationsstab geschwungen hatte und denn auch beschwingt durchs festliche Programm führte.

So sehen feierliche Veranstaltungen in Coronazeiten aus: In der Sport- und Festhalle Aglasterhausen wurde am Mittwochabend der neue Bürgermeister Stefan Kron vereidigt und verpflichtet. Im Amt arbeitend ist er schon seit Anfang April. Foto: Stefan Weindl

Das umrahmte mit Wolfgang Schulz ein echter Könner am Klavier, während am Rednerpult die kommunalpolitische Prominenz zum Zug und zu Wort kam. "Man muss Neues machen, um Neues zu sehen", befand Landrat Dr. Achim Brötel da gleich zu Beginn. In Aglasterhausen, Breitenbronn, Daudenzell und Michelbach seien es zunächst die Bürger gewesen, die Neues gemacht haben. Dass eine klare Mehrheit für den Herausforderer Kron gestimmt hat, sei eine "faustdicke Überraschung" gewesen, erinnerte sich Brötel an den 31. Januar. Der Landrat sprach von einer "Stimmung des Wechsels" und von einem "unbelasteten Neuanfang" für und mit Stefan Kron. Dank der guten Arbeit seiner Vorgänger Erich Dambach – der sich die Vereidigung nicht entgehen lassen wollte – und Sabine Schweiger könne Kron auf einer guten Basis aufbauen, die Gemeinde als neuer Spielführer und mit viel Teamgeist weiterentwickeln, so Brötel.

Auf ein "bestens bestelltes Feld" verwies auch Thomas Ludwig als Vertreter des Kreisverbands der Bürgermeister. Er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit, vermittelte dem neuen Kollegen aber auch gleich: "Feierabend im eigentlichen Sinn haben wir eigentlich nie." Das sei aber mitunter auch ein großer Vorteil, weil man so auch immer mittendrin und bestens informiert sei.

Mittendrin, da wünscht man sich in Aglasterhausen und den Ortsteilen den neuen Verwaltungschef. "Ich sehe uns zusammen auf einem guten Weg", bekräftigte Michelbachs Ortsvorsteher Jochen Herkert in seiner Ansprache für den Ortschaftsrat. Krons Bürgernähe und Empathie seien ihm bereits ebenso positiv aufgefallen wie dessen Tatkraft und Mut. Auf diese Eigenschaften baue man auch weiter, denn "Projekte gibt’s genug", so Herkert, dessen Vorlagen Simone Heitz als Sprecherin für den Gemeinderat gerne aufnahm. "Sie haben einfach begonnen zu arbeiten", verdeutlichte sie mit Blick auf die unaufgeregte Herangehensweise des neuen Bürgermeisters, den sie weiter "bei den Menschen" sehen will. Der Amtseid – wonach Stefan Kron die Gemeinde zum Wohl der Bürger fördern soll – sei gleichzeitig Verpflichtung, als "primus inter pares" (Erster unter Gleichen) solle er die Gemeinde gemeinsam mit Gemeinderat und Bürgern weiterentwickeln. Damit das klappt, gab’s ein sinnhaftes Präsent: Ein Notizbuch für die Anliegen der Bürger, Baldrian zur Beruhigung und ein paar Tropfen Wermut zum Sinnieren. "Damit sind Sie gut ausgerüstet", zeigte sich Simone Heitz sicher.

In denen kann der neue Bürgermeister auch auf die Unterstützung seiner etablierten Kollegen aus dem Gemeindeverwaltungsverband bauen, wie Schwarzachs Bürgermeister Mathias Haas auch im Namen von Bürgermeister Bernhard Knörzer aus Neunkirchen zusicherte. "Es ist eine große Ehre, diesen Hut aufzuhaben", so Haas, nun gelte es für Stefan Kron, möglichst viele Interessen aus der Gemeinde unter selbigen zu bringen. Menschen ernst und mitnehmen, das sei da sicher der richtige Ansatz. Auf jene Menschen zielte auch Pfarrerin Angelika Schmidt in ihren (für ev. und kath. Kirchengemeinde gesprochenen) Worten ab. Als Bürgermeister solle Stefan Kron weiter diejenigen suchen, die Aufmerksamkeit brauchen, seine Mitmenschen und deren Bedürfnisse sehen und wahrnehmen,

Vom Bundestagsabgeordneten Alois Gerig gab’s einführend Lob für den neuen starken Mann in Aglasterhausen: "Sie packen schon an, scheuen sich nicht vor herausfordernden Aufgaben", so Gerig, der noch einmal an den überraschenden Wahlerfolg erinnerte, mit dem außerhalb von Aglasterhausen keiner gerechnet habe. Auch der Abgeordnete sieht für Stefan Kron ein gut bestelltes Feld, da seine Vorgänger(in) "viel erreicht haben". Auf jene Leistungen hatte auch Bürgermeister-Stellvertreter Kurt Gallion eingangs schon hingewiesen – und Krons direkter Vorgängerin Sabine Schweiger noch einmal gedankt: Unter ihrer Regie habe man Begonnenes vollendet, Neues geschaffen und auf den Weg gebracht, so Gallion.

Und der Neue? Stefan Kron ist sich bewusst, "was auf unsere Gemeinde zukommen wird". Auf Augenhöhe werde man dabei Lösungen finden, um Aglasterhausen weiterzuentwickeln, so der 40-Jährige, dessen Dank vor allem seiner Frau Stefanie, seiner Familie und allen, die ihn unterstützt haben, galt. Aglasterhausen stehe dank der Arbeit seiner Vorgänger(in) gut da, das Rathausteam habe ihn offen und freundlich empfangen. "Ich wünsche mir, dass Sie mitgestalten, sich einbringen", so Krons Appell in Richtung Bürger, "nur so kommen wir weiter. Ich will eine Gemeinde, in der sich Bürger wohlfühlen und gerne engagieren." Auf das gemütliche Beisammenstehen, das bei einer feierlichen Bürgermeisterverpflichtung nicht selten derlei Einbringung anbahnt, musste coronabedingt auch im dritten Anlauf verzichtet werden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben – und nach Corona ist vor dem nächsten Miteinander.