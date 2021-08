An der Hausener Straße in Daudenzell will der Seniorenheimbetreiber „Vitalis“ eine neue Einrichtung entwickeln. Foto: bx

Von Bernd Kühnle

Aglasterhausen. Vor rund 20 interessierten Zuhörern wurden dieser Tage die Planungen zur Verlegung des Seniorenheims "Vitalis Aglasterhausen – Residenz Heliane" auf die andere Seite der Bundesstraße 292 vorgestellt. Vorgesehen ist, das in dem neuen Bebauungsplanverfahren "Hausener Straße I" erfasste Areal in Daudenzell mit einer neu konzipierten Bushaltestelle, einem Mischgebiet und dem Sondergebiet "Seniorenzentrum" zu bebauen. Ingenieur Michael Reinhard vom Mosbacher Planungsbüro IFK erläuterte zu Beginn der von Bürgermeister Stefan Kron geleiteten Veranstaltung die umfassenden Arbeiten, die auf dem 13,5 Hektar großen Gelände anfallen werden.

Das Planungsgebiet erstreckt sich rechts der Abzweigung der L 590 von der B 292 bis zur Gemarkung Daudenzell. Zunächst soll eine Bushaltestelle fertiggestellt werden, der sich das neue Seniorenheim und ein Gebiet mit Mischbebauung (Gewerbe- und Wohnhäuser) bis zum bisherigen Ortsrand von Daudenzell anschließen. Dabei richtet sich die Planung an dem Bauvorhaben des Altenheimes aus. Auch die umfangreichen weiteren Maßnahmen, die zur Vollendung der baulichen Nutzung notwendig sind, trug Reinhard vor. Dabei kamen das Maß der baulichen Nutzung, die Überbauung der Grundstücksflächen, der Einbezug der Verkehrsflächen, die Begrünung, örtliche Bauvorschriften, umweltschützerische und artenschutzrechtliche Zugriffsverbote, Immissionsaspekte und weitere bauliche Vorgaben zur Sprache, die Berücksichtigung finden müssen.

Anschließend trugen die neue Leiterin des Aglasterhausener Seniorenheims, Carola Hudl, und der Leiter des Vitalis-Heims in Heidelberg, Alexander Schmechel, den Aufbau der Vitalis-Gruppe vor, die das neue Heim betreiben wird, und erläuterten, warum sie einen Neubau für dringend erforderlich halten: Der bisherige Bau in der Mosbacher Straße in Aglasterhausen sei vor mehr als 50 Jahren errichtet worden und daher für die heutigen Anforderungen der Pflege nicht mehr geeignet. So seien heute Einzelzimmer gesetzlich vorgeschrieben, und auch die Zimmergrößen und Hygieneeinrichtungen erforderten ein Umdenken, das vor Ort nicht mehr wirtschaftlich umgesetzt werden könne.

Bei der anschließenden Befragung der Zuhörer kam ein wichtiger Aspekt zur Sprache: Da der Neubau auf der gegenüberliegenden Straßenseite der B 292 liegt, werde es künftig für die Bewohner nur noch unter stark erschwerten Bedingungen möglich sein, das soziale Umfeld in Aglasterhausen zu nutzen. "Für Rollstuhlfahrer wird es künftig unmöglich sein, einen Kaffee beim Banschbach zu trinken", brachte ein Zuhörer ein, der mit seinem Rollstuhl zu der Veranstaltung gekommen war. Die gleiche Problematik stelle sich bei der Benutzung der neuen Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Bürgermeister Kron konnte spontan keine Lösungsmöglichkeit anbieten, sagte aber zu, sich mit dem Gemeinderat und der Verwaltung diesem Problem zu widmen.

Anschließend stellten Rainer Rudolf, Geschäftsführer der Rudolf Wohnbau GmbH, und Architekt Günther Eppler die Details der Planung vor. Dabei führten sie bereits bestehende Bauvorhaben bei Wohnheimen in Mühlhausen, Heidelberg und Bad Schönborn vor und präsentierten die von der Baufirma gesetzten Schwerpunkte. Besonders beeindruckten die geplanten technischen Lösungen, die unter anderem WLAN und zentrale TV-Anbindungen als Standard festlegen. Auch die Heizungssysteme sollen mit Wandheizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpen und Solarnutzung auf dem neuesten Stand sein.

Die Baukosten schätzt Rudolf auf etwa 20 Millionen Euro. Auf einen Termin zur Fertigstellung wollte er sich mit Verweis auf Unabwägbarkeiten, auf die die Firma keinen Einfluss habe, noch nicht festlegen. Die reine Bauzeit schätzte der Geschäftsführer der Wohnbau GmbH auf 15 Monate, relativierte dies aber dahingehend, dass im Moment die Versorgung mit Baumaterialien nicht abschätzbar sei.