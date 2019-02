Von Noemi Girgla

Aglasterhausen. Mens sana in corpore sano - ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Um diesen Zusammenhang wusste man schon im alten Rom. Auch heute gilt diese Aussage noch. Und da überrascht es nicht, dass Studien belegen, es sei für Kinder wichtig, sich täglich mindestens eine Stunde ausgiebig zu bewegen. Vor diesem Hintergrund hat das Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg ein neues Pflichtmodul für die einführende Qualifizierung von Grundschulleitungen entwickelt.

Natascha Lettau ist seit Kurzem Schulleiterin der Grundschule Aglasterhausen und hat am Seminar "Förderung von Sport und Bewegung an ihrer Grundschule" teilgenommen. Dabei gehört ihre Einrichtung zu den Schulen, die in puncto Bewegungsförderung bereits mit gutem Beispiel vorangehen. Sie trägt seit dem Schuljahr 2017/18 das Zertifikat "Partnerschule des Sports" (wir berichteten). Zur Zeit überlegt man, einen Antrag zur Zertifizierung der Schule als "Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt" (GBS) zu stellen.

"Viele Schulen erfüllen die Kriterien, aber haben das Siegel noch nicht", berichtet Lettau. Alle GBS-Anforderungen, - und die Liste ist lang - erfülle man in Aglasterhausen bereits. So wolle das Kultusministerium wissen, ob Bewegung in den Unterricht integriert wird, ob es Räumlichkeiten gibt, die zur Bewegung genutzt werden, ob die Schule in Kooperation mit einem Sportverein oder anderen bewegungsorientierten Partnern steht, wie das Schulgelände gestaltet ist und vieles mehr. In Aglasterhausen kein Problem: Die Schule kooperiert nicht nur mit dem örtlichen Tennisverein, sondern auch mit dem Kraftwerk in Schwarzach, den Oliver Caruso aufgebaut hat. Im Programm "Kraft-Werk-Kids" werden Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit gefördert. Die Dritt- und Viertklässler fahren dazu einmal in der Woche nach Schwarzach zum Training. Dabei könne frühzeitig festgestellt werden, ob sich die Kinder körperlich gesund entwickeln, im Falle von Problemen schnell entgegengewirkt werden.

Ab der zweiten Klasse wird an der Grundschule Schwimmen unterrichtet, in der dritten Klasse machen die Kinder ihren "Ernährungsführerschein". Neben diesen "Extras" wird Bewegung auch tagtäglich in den Unterricht integriert. So addieren die Kinder, indem sie Schritte auf Zahlenfliesen machen, laufen Zahlen und Buchstaben ab und im Englischunterricht rennen sie zu Bildern, um diese abzuklatschen, wenn sie die jeweilige Vokabel erkannt haben.

Sportabzeichen werden in Kooperation mit dem ansässigen Turnverein abgelegt und in jeder Pause stürmen die Kinder auf den Fußballplatz (Pausenhof) - es sei denn, er muss (wie dieser Tage) aufgrund der Witterungsverhältnisse gesperrt werden. "Selbst im tiefsten Schnee würden sie kicken gehen, wenn der Platz offen wäre", erzählt die Schulleiterin.

Was kann man also bei den auferlegten Seminaren noch dazulernen? Viel Interessantes, woran man vordergründig gar nicht denkt. Auf der einen Seite liegt der Fokus auf gesundheitlichen Aspekten, wie der Vorbeugung von Herz-Kreislauferkrankungen, Fettstoffwechselstörungen, Adipositas oder Diabetes Typ 2, aber auch andere Gesichtspunkte spielen eine Rolle. "Zwischen körperlicher Bewegung und kognitiver Leistungsfähigkeit besteht ein signifikanter Zusammenhang", heißt es im Handout des Seminars. Immer mehr Kinder leiden mangels Bewegung an Konzentrationsproblemen und Verhaltensauffälligkeiten. "Die Kinder müssen lernen, sich selbst zu regulieren. Viele können sich nicht gut an Regeln halten oder haben Probleme neue Regeln anzunehmen - genau das lernt man beim Sport", erklärt Lettau diesen Ansatz. Die Kinder sollen ihren Platz in der Gruppe finden und über Sport und Bewegung ihre sozialen Fähigkeiten erweitern.

Gute Erfolge erzielt man mit Sport, Spiel und dem Kraftwerk-Programm auch in den Bereichen der Integration und Inklusion. An der Grundschule Aglasterhausen werden in sogenannten KOF-Klassen (Kooperative Organisationsform) Schüler(innen) der Schwarzbachschule gemeinsam mit den Kindern der Grundschulklassen unterrichtet. "Die Kinder gehen mit ins Kraftwerk und bekommen spezielle Übungen. Sie nehmen an allem Teil und erfahren auch oft, dass sie mehr können, als sie dachten", konstatiert die Schulleiterin. Aktuell finden Gespräche mit der Gemeinde statt, wie man den ohnehin schon bewegungsorientierten Schulhof umgestalten kann, um den Kindern noch mehr Spaß am Spiel in den Pausen zu ermöglichen - Fußball spielen können sie bereits wieder.