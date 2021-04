Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Die Nachricht kam ganz am Ende, was ihre Bedeutung nicht schmälert. Unter dem Tagesordnungspunkt "Mitteilungen und Anfragen" erläuterte Aglasterhausens Bürgermeister-Stellvertreter Kurt Gallion in der jüngsten Gemeinderatssitzung: "Ab Samstag nimmt in der Festhalle ein Corona-Testzentrum seinen Betrieb auf, das dann von den Bürgern aus Aglasterhausen, Schwarzach und Neunkirchen genutzt werden kann."

Im Schulterschluss wollen die drei Gemeinden aus dem Kleinen Odenwald das Testzentrum mindestens vier Wochen lang betreiben. An drei Tagen in der Woche – Dienstag, Donnerstag (jeweils 16 bis 19 Uhr) und Samstag (15 bis 18.30 Uhr) – wird den Bürgern eine kostenlose Testoption eröffnet; nach entsprechender Voranmeldung, versteht sich. "Alle fünf Minuten können jeweils drei Personen getestet werden", skizzierte Gallion Ablauf und Kapazität, vorgenommen werden die Tests von geschulten Verwaltungsmitarbeitern, ehrenamtliche Helfer unterstützen den Betrieb.

Eine gute Nachricht zum Abschluss einer Gemeinderatssitzung, die mit Blick auf den dort vorgestellten Haushaltsplan 2021 nicht nur Erfreuliches zu bieten hatte. Den Berechnungen von Kämmerer Frank Herion zufolge weist die Bilanz am Ende des laufenden Jahres ein Minus von knapp 1,23 Mio. Euro aus, da sich im Ergebnishaushalt Erträge von rund 11,28 Mio. Euro finden, auf der anderen Seite aber Aufwendungen von knapp 12,51 Mio. Euro stehen. Die Liquidität der Gemeinde wird sich um rund 786.000 Euro verringern, die Rücklagen (Finanzierungsmittelbestand) werden sich dem Plan zufolge am Jahresende nur noch auf rund 1,2 Mio. Euro belaufen. Eine Kreditaufnahme ist indes auch in diesem Jahr nicht vorgesehen. Die Gemeinde sei damit seit 2015 ohne eine solche Geldaufnahme ausgekommen, so Herion, der auch in den kommenden drei Haushaltsjahren keine Notwendigkeit für eine Kreditaufnahme sieht. Der Schuldenstand der Gemeinde Aglasterhausen wird sich dem aktuellen Zahlenwerk zufolge, das unter anderem auch auf der November-Steuerschätzung 2020 basiert, bis Ende 2021 auf 2,17 Mio. Euro reduzieren (minus 0,33 Mio.), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 452 Euro entspräche (aktuell 530 Euro/Einwohner).

Kämmerer Herion beleuchtete in aller Kürze einige Hintergründe des Haushaltsplans, Sitzungsleiter Kurt Gallion verwies in diesem Zusammenhang auf die ausführliche Beratung zu den Finanzen im Verwaltungssauschuss am 15. April. Als Tagesordnungspunkt mitsamt Beschlussvorlage werden sich Haushaltsplan und -satzung dann in der Sitzung am 27. April wiederfinden. Wesentlichen Einfluss auf die Planzahlen haben Herion zufolge u. a. Rückgänge bei der Einkommenssteuer (6,7 statt 7,0 Mio. Euro) oder die verschlechterten Finanzausgleichswerte, die den Kassenstand 2021 mit etwa 400.000 Euro belasten. Allein die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich noch einmal um rund 250.000 Euro, nachdem die Zuwendungen bereits 2020 deutlich gesunken waren. "Das sind Einnahmeverluste, auf die wir so keinen Einfluss haben", erklärte Herion, der in seiner Präsentation mehrfach den wehmütigen Blick auf das Rekordjahr 2019 warf.

Im Hier und Jetzt sind die Zahlen zwar weniger rekordverdächtig, Aglasterhausen stehe aber dennoch weiterhin "gut da", wie Bürgermeister-Stellvertreter Kurt Gallion befand. Alle geplanten Projekte könnten angegangen werden, das bedeutendste ist im laufenden Jahr die Erschließung des Neubaugebiets Schneidersberg II im 2. und 3. Bauabschnitt. Rund 1,6 Mio. Euro an Investitionen sind dafür 2021 einkalkuliert, insgesamt kostet die Erschließung rund 1,8 Mio. Euro. Dafür soll die Vermarktung in der Folge rund drei Mio. Euro in die Gemeindekasse spülen. Viel Geld nimmt man überdies für die Neugestaltung des alten Schulhofs in die Hand, den Beschluss für die knapp 650.000 Euro-Maßnahme hatte der Gemeinderat bereits im Januar gefasst. Gut die Hälfte der Investitionssumme – 386.000 Euro – sind im Haushalt 2021 eingestellt. Fast 360.000 Euro an Planungskosten kalkuliert man zudem für die Erschließung des Sondergebiets "Hausener Straße" in Daudenzell, wo eine neue Senioreneinrichtung entstehen soll. Größere Investitionen sind zudem an der Gebrüder-Grimm-Schule in Daudenzell, am Kindergarten Regenbogen, an der Sporthalle Michelbach und am Michelsee vorgesehen.

Auch private Investitionen waren Gegenstand der Betrachtungen im Gemeinderat, den der neue Bürgermeister Stefan Kron als aufmerksamer Zuhörer begleitete. Sechs Baugesuche und eine Bauvoranfrage erhielten die einhellige Zustimmung des Gremiums. Das verständigte sich dann auf Kurt Gallion als den Gemeinderat, der – voraussichtlich in der Sitzung Ende April – den neuen Verwaltungschef verpflichten und vereidigen soll. Stefan Kron übernimmt dieser Tage das Amt von Bürgermeisterin Sabine Schweiger, die im Februar ihre letzte Gemeinderatssitzung geleitet hatte.

Info: Informationen zum Testzentrum erteilt die Verwaltung in Aglasterhausen am Karfreitag von 10 bis 12 Uhr unter Tel: (0 62 62) 92 00 22. Terminbuchungen sind ab Samstagmorgen auf den Internetseiten von Aglasterhausen, Schwarzach und Neunkirchen möglich.