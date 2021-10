Regierungspräsidentin Sylvia Felder wusste genau, wofür das Bundesverdienstkreuz am Bande Martin Dreßler verliehen wird und wohin an sein Revers es anzuheften ist. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Aglasterhausen. In Martin Dreßlers Leben gibt es einen roten Faden. Sylvia M. Felder sieht ihn darin, dass sich der Michelbacher für Inklusion und gleichberechtigtes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung einsetze. Die Regierungspräsidentin aus Karlsruhe überreichte Dreßler dafür das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ebenfalls rot und hängt an etwas mehr als einem roten Faden, nämlich einem roten Bande mit goldenen und schwarzen Streifen und nun genau so an Dreßlers Reverskragen, wie es das Bundespräsidialamt vorschlägt. Womit man wieder bei Sylvia Felder wäre, die in der Sport- und Festhalle Aglasterhausen die feierliche Überreichung und das Anheften übernahm.

Als erster Bürgermeisterstellvertreter begrüßte Kurt Gallion rund 60 Personen zum Festakt, einige von ihnen von eben jener Körperschädigung gezeichnet, die das Medikament Contergan verursacht hat. Dreßler ist eines der Opfer dieses Pharmaskandals, hat die Opferrolle aber nie angenommen, sondern sich im Gegenteil schon früh dafür eingesetzt, dass Contergangeschädigte Menschen Hilfe und Unterstützung erfahren, ihre Interessen und Forderungen verfochten, daran mitgewirkt, dass die Geschädigten eine Rente erhalten, aufgeklärt, informiert, kommuniziert, verknüpft und Brücken gebaut. Er tat und tut dies in verschiedenen Organisationen und Ämtern, in den Verbänden der Contergan-Geschädigten auf Orts-, Landes- und Bundesebene, im Interessenverband Körpergeschädigter, im Paritätischen Wohlfahrtsverband, in der Heidelberger Werkgemeinschaft für soziale und berufliche Rehabilitation und Integration psychisch kranker Menschen.

Vertreterinnen und Vertreter dieser Vereine waren daher in den Kleinen Odenwald gekommen, um der präsidialen Ehrung beizuwohnen und ihrerseits ihren Dank für das von Martin Dreßler Geleistete zu sagen. Margit Hudelmaier ist Vorsitzende des Landesverbandes Contergangeschädigter, Weggefährtin Dreßlers im "Conti-Kosmos" und erinnerte an die "anstrengenden Gespräche mit der Schädigerfirma". Als Experte in eigener Sache habe Dreßler auf verschiedenen Ebenen gekämpft und dabei den Blick fürs Machbare nie aus den Augen verloren. Irmela Häfner-Ehreiser und Tristan Andres vertraten (mit einigen anderen im Saal) die Heidelberger Werkgemeinschaft. Sie dankten dem "Sozialaktivisten" Martin Dreßler, der in idealer Weise Ehren- und Hauptamt miteinander verknüpft habe. "Wir fühlen uns mitgeehrt", sagte Häfner-Ehreiser, und Andres fügte an: "weil wir teilen."

Regierungspräsidentin Felder hatte in ihrer Laudatio längst erwähnt: "Was aussieht wie Ämter und Funktionen, ist in Wirklichkeit das Gerüst, um für das Wohl seiner Mitmenschen zu kämpfen." Sie hob Dreßlers Mitwirkung an der Entwicklung einer Contergan-Rente besonders hervor. Michelbachs Ortsvorsteher Jochen Herkert begegnet den Dreßlers – Ehefrau Regina wurde in den Lobreden in einem Atemzug genannt – auf der lokalen Ebene, als Nachbar. Er konnte der Aufzählung noch einige Aspekte hinzufügen, denn Dreßlers Engagement gilt auch dem Dorf, wo er sich in der Kirchengemeinde, bei der Klimamesse Aglasterhausen, auf dem Weihnachtsmarkt und für den Schlüsselfundservice einsetzt.

"Sie sind zum Segen für viele andere geworden", konstatierte Landrat Dr. Achim Brötel, der, weil er Dreßler gut kennt, den Satz hinterher schob: "Ich bin sicher, sie würden Sie auf Händen tragen, wenn sie denn könnten."

Solche Art von Humor findet Martin Dreßler nicht anstößig, er machte in seiner Dankrede selbst Witze und hatte sich als Musikrahmen nichts Getragenes, sondern rockige Stücke gewünscht, die Hans-Ulrich Gallus dem Klavier zu entlocken wusste. Schon zuvor hatte Tochter Lisa weitere Seiten des Papas in Reimform beschrieben, den Fastnachter, den Widder-Geborenen, den Netzwerker, den Nachtisch- und Weinliebhaber. Martin Dreßler war schließlich "ganz hin und weg vom vielen Loben" und regte (auch sich selbst) an: "Das sollten wir viel öfter tun!"