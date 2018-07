Aglasterhausen. (pol/mün) Wahrscheinlich wegen eines technischen Defektes eines Elektrogerätes kam es in einer Pizzeria in Aglasterhausen in der Nacht zu Samstag zu einem Brand. Laut Polizei wurde das Feuer am Samstag gegen 7 Uhr entdeckt, soll aber schon im Laufe der Nacht entstanden sein.

Die Feuerwehren aus Aglasterhausen und Neunkirchen, die mit 50 Einsatzkräften am Brandort waren, konnten den Schmorbrand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

An der Einrichtung und dem Gebäude entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Der Inhaber der Pizzeria kann diese aufgrund des entstandenen Schadens vorübergehend nicht öffnen.