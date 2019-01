Mosbach. (pol/mare) Die Ereignisse rund um die Gruppe aggressiver Jugendlicher in Mosbach beschäftigt auch Tage später noch die Polizei. Nach einem Krisengipfel mit der Stadt passen die Ordnungshüter nun die Maßnahmen an, wie die Beamten mitteilen.

Rückblick: In der letzten Woche hielten die 14- bis 20-jährigen Jugendlichen die Polizei tagelang in Atem. Vandalismus, Diebstahl, Beamtenbeleidigung, Ruhestörung - die Liste der Vergehen war lang. Am vergangenen Samstag eskalierte die Lage dann, nachdem es gegen einen Polizisten eine Todesdrohung gab. Ein SEK-Einsatz war die Folge.

Die Polizei wird als Reaktion darauf nun die Lage in der Innenstadt noch mehr als bisher kontrollieren und überwachen. Ganz gezielt werden auch die Treffpunkte der Gruppe unter die Lupe genommen - speziell zu den Zeiten, zu denen die Jugendlichen "aktiv" waren.

Ebenfalls will die Polizei enger mit dem Ordnungsamt der Stadt und anderen Behörden zusammenarbeiten. Eine Eskalation wie in der letzten Woche soll es nicht mehr geben - insbesondere Platzverweise sollen Straftaten und Störungen verhindern.

Und die Polizei will auch hart durchgreifen: Die Jugendlichen, so teilen die Beamten mit, werden für ihre Taten angezeigt, deren Taten "konsequent verfolgt", wie es heißt.