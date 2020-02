Mosbach. (rnz) Wegen schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung muss sich ein 33-jähriger rumänischer Staatsangehöriger nun am Landgericht Mosbach verantworten. Ihm liegt zur Last, im Juli 2017 zusammen mit drei Mittätern in ein Wohnhaus im Mosbacher Masseldorn eingedrungen zu sein, den 71-jährigen Eigentümer niedergeschlagen, gefesselt und geknebelt zu haben. Anschließend soll die Bande Diebesgut im Wert von rund 11.000 erbeutet haben.

Das Landgericht hat die drei Mittäter des nun Angeklagten bereits zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.

Der vierte Tatverdächtige war zunächst nicht dingfest zu machen, im August wurde er in Rumänien festgenommen. Die Verhandlung beginnt am 21. Februar, zwei Sitzungstage sind anberaumt.