Von Nadine Slaby

Neckargerach/Mosbach. Mit bangem Blick zum mit Regenwolken verhangenen Himmel begann am Sonntag der Denk-Mal-Gang durch Neckargerach im Rahmen des "Tags des offenen Denkmals". Rund 50 Interessierte hatten sich eingefunden. "Jenseits des Guten und Schönen: Unbequeme Denkmale?" lautete 2013 das Motto des besonderen Denkmaltages, und damit gemeint waren Gebäude, die heute noch ein gewisses Unbehagen auslösen. Bunker-, Festungs- und Verteidigungsanlangen sowie Kriegerdenkmale, Konzentrations- und Arbeitslager der NS-Zeit.

In Mosbach erfuhren die Besucher auf dem Jüdischen Friedhof und in der Gutleutkapelle viel über schwere Zeiten. Ebenfalls geöffnet waren die Simultankirche, der Klostergarten, St. Cäcilia, das Tempelhaus und die Villa Hübner. Auch ein Rundgang "Altes Spital und Fachwerkbauten" wurde angeboten.

Einen Rundgang gab es auch in Neckargerach. Hier hatte die Gemeinde auf Initiative von Dorothee Roos und Dr. Herbert Gareis von der KZ-Gedenkstätte Neckarelz und in Zusammenarbeit mit Iréne Greiner und Sonja Hilsenbek vom KulturHaus Neckargerach sowie Ludwig Herbold, einem Kenner der Neckargeracher Geschichte, einen Denk-Mal-Gang ausgearbeitet. Rund 50 Interessierte fanden sich nach dem Gottesdienst vor der ev. Kirche dazu ein.

Von der Kirche aus führte der Weg auf den Ehrenfriedhof. An diesem "geschichtsträchtigen und besonderen Ort" hieß Bürgermeister Norman Link alle willkommen und begrüßte besonders den Ehrengast Dr. André Fournier. Der 93-Jährige war als KZ-Häftling in Neckargerach. Am Sonntag sprach er über seine persönliche Geschichte und die schlimmen Erlebnisse in der NS-Zeit.

Den Einstieg übernahm jedoch Ludwig Herbold. Die "unbequemen Denkmale" erinnerten an unangenehme Ereignisse wie den "totalen Krieg" und an seine fatalen Folgen auch für die Zivilbevölkerung. Heute wisse man, dass der Angriff auf den Bahndamm nichts mit dem Konzentrationslager in Neckarelz zu tun gehabt habe, was lange Zeit angenommen worden war. "Das Kreuz als Denkmal auf unserem Ehrenfriedhof steht für die Toten des 22. März 1945", erläuterte der Historiker und schilderte den Ablauf des Angriffs auf den Bahndamm. Die beiden Bombenangriffe kosteten 126 Neckargerachern das Leben. Die Toten wurden geborgen und auf dem heutigen Ehrenfriedhof begraben.

Das Kriegerdenkmal in der Bahnhofstraße besteht aus drei Sandstein-Kreuzen. "Sie symbolisieren die Kriege 1870/71, 1914-1918 und 1939 bis 1945", wie Norman Link wissen ließ. Kaum hatte er seine Ausführungen beendet, spielte Trompeter Franz Frick "Il silencio". Bis auf die Trompetenklänge herrschte angespannte Stille.

Am Denkmal vor der Firma Scharfenstein erläuterte Dorothee Roos dessen Entstehung, wurde es doch vom Freundschaftsbund (Amicale) der Überlebenden von Dachau errichtet. "Es war und ist ein unbequemes Denkmal, denn es schlägt ein dunkles Kapitel der Heimatgeschichte auf", sagte sie, bevor Dr. Fournier als Zeitzeuge seine Erlebnisse in Neckargerach, Buchenwald und Natzweiler schilderte. Während der 93-Jährige von den unmenschlichen Zuständen in den Konzentrationslagern berichtete, senkte sich erneut Stille über die Szenerie. Auch von der Bedrohung seines eigenen Lebens erzählte Fournier. Er betonte aber, dass es für ihn und seine Kameraden heute wichtig sei, dass das nunmehr 60 Jahre alte Denkmal weiterhin von der Bevölkerung gepflegt werde. Hierfür sei er der Bevölkerung Neckargerachs sehr dankbar. Denn auch diese habe unter den Kriegswirren und dem Bombenangriff gelitten.

Iréne Greiner und Sonja Hilsenbek stellten die Marienstatue am Hang des Gertbergs, die auf einem Transparent zu sehen war, als vierte Station vor. "Sollten alle Kinder aus dem Krieg zurückkehren, dann wolle er eine Statue stiften", gelobte einst Steinmetz Johann Schunder. Da alle zurückkehrten, erbaute sein Sohn die Marienstatue. Die Schwester des Erschaffers, Paula Kölsch, steuerte spontan ihre Erinnerung an die "schlimme Zeit" bei.