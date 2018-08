Neckar-Odenwald-Kreis. (brw) Eine private Abschiedsparty mit öffentlichem Touch gab es am Sonntag für ein "politisches Tier" - so Christine Denz über sich selbst. Die Grünen im Neckar-Odenwald-Kreis, die sie nahezu 30 Jahre lang mitgeprägt hatte, sind ohne ihr Gesicht kaum vorstellbar. Nun zieht sie nach Braunschweig und werde wieder zum "Nordlicht", so Hans-Detlef Ott, Sprecher des Kreisvorstands der Grünen in seiner Begrüßung.

Kreisverband und Kreistagsfraktion hatten auf den Heinrichhof nach Obrigheim eingeladen. Und gekommen waren Freunde und Weggefährten von Christine Denz, darunter auch Uli Sckerl, parlamentarischer Geschäftsführer und stv. Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag, sowie Fritz Kuhn, Stuttgarter Oberbürgermeister. Das Stadtoberhaupt der Landeshauptstadt verwies auf den symbolträchtigen Ort und erinnerte an gemeinsame Zeiten des Widerstands gegen das AKW Obrigheim. Nächtelang habe man in der Diedesheimer "Krone" gemeinsam Aktenordner gewälzt. Für die Sonderpädagogin Denz war der Reaktorunfall in Tschernobyl der Auslöser ihres Anti-Atom-Engagements gewesen.

Denz, seit 1970 in der Frauen- und Friedensbewegung aktiv, wurde 1989 Stadträtin der Alternativen Liste (AL). Ihr hartnäckiger Einsatz in der Bürgerinitiative "Klägergemeinschaft gegen das KWO" brachte sie in engen Kontakt mit der grünen Landtagsfraktion. Dazu war sie treibende Kraft bei der Gründung des Vereins "S.U.N. e. V.", Erfinderin der Klimamesse in Aglasterhausen und organisierte zahlreiche Veranstaltungen zum Thema "Erneuerbare Energien". 2004 wurde sie in den Kreistag gewählt. Denz bezog Position, war gegen den vierspurigen Ausbau der B 27 und den Abriss des alten Bahnhofs. Sie kämpfte für die Alte Mälzerei als Tagungs- und Kulturzentrum und setzte sich für benachteiligte Schülerinnen und Schüler ein.

Uli Sckerl würdigte die imposante Bandbreite ihres Engagements, wofür sie "einen inneren Kompass und den Glauben an die Gerechtigkeit" gebraucht habe. Der Weggefährte aus Weinheim bezeichnete Denz als "Sonnenkönigin in der Metropolregion" in Anspielung auf das Jahr 2008, als sie die Gewinnerin einer Solarwette wurde. In diesem Glanz hätte sich, so Sckerl, unverdienterweise auch mancher Kreisvertreter gesonnt, obwohl wegen ihres unermüdlichen Engagements allein ihr diese Ehre gebührt hätte. Denz zu verabschieden, sei für ihn nun ein "sehr bewegender Moment".

Auch OB Kuhn, der von seinem Stab eigentlich anderweitig verplant worden wäre, hatte sich die Reise nach Obrigheim nicht nehmen lassen. Der Kampf gegen das AKW Obrigheim sei eine "prägende Zeit" gewesen, ohne den wäre es nie zum Atomausstieg gekommen. Und noch etwas habe Denz vor Ort gezeigt: "Wenn man aussteigen will, muss man einsteigen", also raus aus Atom und rein in Solar. Dabei sei sie nie eine einfache Gesprächspartnerin gewesen, habe die Dinge immer klar und präzise benannt. Beeindruckt habe Kuhn 1994 ihr moderner Bundestagswahlkampf mit dem Slogan "Handeln statt töpfern", gemünzt auf Klaus Töpfer, den damaligen Umweltminister. Kuhn sprach von einer "Tonlage", wie es sie damals im ländlichen Raum nicht oft gab. Ohne "Christines" wie Denz eine sei, wären die Grünen nicht da im Land, wo sie heute stehen.

Zwischen den Reden der beiden prominenten Grünen defilierten sozusagen zahlreiche weitere Weggefährtinnen und Weggefährten - über 20 waren es am Ende - jeweils mit einer Sonnenblume und einem kurzen Statement über die Bühne. Dadurch komme das immense Spektrum von Christines Wirken viel besser zum Ausdruck als durch eine weitere Rede, so die langjährige Kreisratskollegin Dorothee Roos. Sie wies auf die Mosbacher Energiespartage in den 90er-Jahren hin, die man gemeinsam gewuppt habe.

Erinnert wurde über die zuvor genannten Verdienste hinaus an pointierte Leserbriefe, an den Widerstand von Christine Denz gegen den Abriss des Bahnhofs, ihre Unterstützung für die Mosbacher Bildungsgespräche oder an ihre Mandate in Energiegenossenschaften. Tim Krieger brachte es in Anspielung an einen Buchtitel treffend auf den Punkt: "Ganz schön anders" sei sie gewesen, die dreifache Mutter und Sonderpädagogin mit ihren vielfältigen Aktivitäten und Interessen, für die sie 2012 die Verdienstmedaille des Landes erhalten hat.