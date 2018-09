Von Bernd Kühnle

Schwarzach. Wahrscheinlich war Theo Haaf selbst erstaunt über die Vielzahl seiner Aktivitäten, als seine beiden Bürgermeister-Stellvertreter Dietmar Hellmann und Raimund Döbert einen Rückblick auf die 24-jährige Amtszeit des scheidenden Schwarzacher Bürgermeisters warfen, nachdem die SF-Band seine Verabschiedung mit dem eigens für ihn komponierten "Bürgermeister-Haaf-Marsch" eröffnet hatten. Nach einer Erinnerung an den politischen Werdegang vom Verwaltungslehrling zum Bürgermeister gaben sie den Gästen in der voll besetzten Schwarzachhalle nämlich einen Einblick auf die Leistungen, die Haaf in seiner Amtszeit erbracht hat.

Schon als junger Ortsvorsteher organisierte er die 850-Jahr-Feier, entwickelte aus den Brauchtumsvorführungen heraus das weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Burgtheater (Theater im Birkenhof). Erfolgreich pflegte er das Projekt Wildpark fort, dessen Grundstock schon von seinem Vorgänger Alfred Reinmuth gelegt worden war. Daneben entwickelte er Schwarzach zu einem attraktiven Wohnort auch für junge Familien, die heute von einem zentral gelegenen Einkaufszentrum, einer vorbildlichen ärztlichen Versorgung, einer vielfältigen Gastronomie, einem Bürgerbüro und einem guten Freizeit-, Bildungs- und Betreuungsangebot profitieren können.

Seinem sozialen Engagement entsprechend, war Haaf die Einbindung der Bewohner der Johannes-Diakonie in die Gemeinschaft und die Bemühungen um einen behindertengerechten Zugang zu allen Einrichtungen - lange, bevor der Begriff "Inklusion" geprägt wurde - ein persönliches Anliegen, wofür ihm zahlreiche Ehrungen zuteilwurden und er das Kronenkreuz in Gold erhielt. Auch die Rücksicht auf Natur und Umwelt prägten die "Haaf-Ägide", in der regionaler Hochwasserschutz, Stromeinsparungen, Photovoltaik, Begrünung von Dachflächen und sorgfältiger Umgang mit Grund und Boden selbstverständlich wurden. Als Dank hierfür erhielt Haaf drei Bäume überreicht, die den Grundstock zu einem "Weg der Bäume" bilden, der seinen Namen tragen wird.

Das Duo Caroline und Sofie Rupp von der Musikschule Mosbach leitete mit Geige und Akkordeon zur Ansprache von Dr. Achim Brötel über. Er beschrieb ihn als einen "Abbaumeister", dem es in seiner Amtszeit gelungen war, nicht nur "bauliche Barrieren, sondern auch solche in den Köpfen" zu beseitigen und stellte abschließend fest: "Theo Haaf hat Schwarzach eindeutig gutgetan". Brötels Dank galt auch Haafs Ehefrau Regina.

Nach dem Chor "Rauchzeichen" (Dirigent: Peter Erb Haaf) lud Moderator Dr. Alexander Dambach zur ersten Gesprächsrunde mit MdL Georg Nelius, dem Vorsitzenden des Gemeindetags Thomas Ludwig, Bürgermeister Wolfgang Schirk und dem Ehrenbürger und ehemaligen Nationalspieler Karlheinz Förster. Sie brachten mit ihren Erlebnisschilderungen den Gästen weitere Facetten des Menschen Theo Haaf nahe, indem sie ihn als sachorientierten Kooperationspartner, Macher mit sozialem Gewissen, Freund und stets einsatzbereiten Kollegen oder eleganten Fußballer mit Torinstinkt charakterisierten. Danach zeigte der MGV mit seinem Dirigenten Jochen Thurn und dem Solisten Alexander Lingsch sein Können, ehe eine weitere Gesprächsrunde das Bild von Theo Haaf schärfte.

Pfarrerin Angelika Schmidt und Pfarrer Helmut Löffler empfanden den ehemaligen Ministranten als eine äußerst engagierte Person "voll Gefühl und Charme" mit überragendem sozialem Engagement. Karlheinz Bock überreichte im Namen der Schwarzacher Vereine einen "Vereinsbaum" und unterstrich mit vielen Beispielen, dass die Amtszeit von Haaf ein wahrer Segen für die Vereine war. Kindergartenleiterin Katja Karl dankte dafür, dass sie immer ein offenes Ohr für die Belange der Kinder gefunden hatte und führte in einem Film die positive Zusammenarbeit vor. Gemeinsam lockerten der Cäcilienchor mit seiner Dirigentin Bernadette Karl und der Posaunenchor (Leitung Frieder Wittmann) die Veranstaltung musikalisch auf, ehe Theo Haaf selbst dran war.

Der scheidende Schultes betonte, dass seine Leistungen nur dadurch zustande kommen konnten, dass er von Alfred Reinmuth eine wohlgeordnete Gemeinde übernommen hatte. Und bei all seinen Tätigkeiten immer von einem großen Unterstützerkreis begleitet war. In seinen Dank bezog er auch seine zahlreich anwesenden Bürgermeisterkollegen ein und erwähnte besonders Birgit Braun, die ihm immer hilfsreich zur Seite stand, wenn ihr Beistand nötig war, obwohl sie bereits in Ruhestand ist. Dann nahm er (nicht nur symbolisch) seinen Hut und verließ sichtlich bewegt die Bühne.

Nach einem Beitrag des Liebenzeller Chors (Leitung: Rudolf Benzel) leitete Raimund Döbert zum Finale über. Hier trug Nicky Fohs seine Eigenkreation "Theo, wir danken dir" vor, begleitet von der SF-Band unter Markus Mitchele und eifrig gesanglich unterstützt und beklatscht von den Gästen.