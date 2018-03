Mosbach. (ub) Ende 2013 wurde im Gemeinderat kritisch über den Jahresabschluss des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei diskutiert. Dabei ging es - im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2012 - um die konzeptionelle Ausrichtung des seit drei Jahren auf eigenen Beinen stehenden Zuschussbetriebs, dessen Verlust die Stadt ausgleicht. Für das Jahr 2014 stehen im Mosbacher Haushaltsplan 536.000 Euro Betriebskosten der Mälzerei, für Investitionen und Tilgung weitere 151.000 Euro.

Im laufenden Haushaltsjahr müssen nun jedoch zusätzlich 107.000 Euro eingeplant werden. Die "überplanmäßigen Ausgaben" werden zum einen benötigt für Investitionen, die die Stadt dem Eigenbetrieb erstattet. Und zwar nur in Höhe des Nettobetrages. Beim Finanzamt kann die Mälzerei die Umsatzsteuer hingegen nur zu etwa 70 Prozent geltend machen, also erstattet bekommen. "Die restlichen 30 Prozent fehlen als liquide Mittel", so die Beschlussvorlage für den Gemeinderat. Zum anderen wurden dem Eigenbetrieb seit 1999 Investitionen für "geringwertige Wirtschaftsgüter" nicht mehr erstattet. Bis 2012 seien dem Betrieb Investitionen in Höhe von 87.000 Euro nicht erstattet worden. Außerdem hätte der Wirtschaftsplan der Mälzerei Planungsmittel in Höhe von 20.000 Euro für einen Anbau vorgesehen, die aber im städtischen Haushalt nicht eingestellt wurden.

"Eine sinnvolle Korrektur"

Die Gesamtsumme von 107.000 Euro soll nun als überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt werden. Der Ausgleich soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 erfolgen. Die Stadträte votierten einstimmig dafür. Denn das - so benannte es SPD-Sprecher Georg Nelius - sei eine sinnvolle Korrektur.

War das Tagungs- und Kulturzentrum bis 2011 Teil des städtischen Eigenbetriebs "Kultur und Fremdenverkehr", führt (haushaltstechnisch) seither nur noch die Mälzerei ein "Eigenleben". Die Abteilung "Kultur" ist ein Amt, das im städtischen Haushalt abgebildet wird, ebenso wie das Tourismusmanagement beim Stadtmarketing gelandet ist. Zuständig für beide Abteilungen ist der Ausschuss für Bildung, Kultur und Tourismus (BKT). Dieser Fachausschuss ist außerdem zuständig für den Sport in Mosbach. Der vor einigen Jahren gegründete Sportbeirat hat nun angeregt, dass sich diese Tatsache im Namen des Ausschusses zeigen möge.

Das Anliegen stieß im Gemeinderat auf Zustimmung, doch die in der Vorlage auftauchende Umbenennung in Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport (BKS) wurde kurzerhand erweitert, sollte doch der Tourismus nicht "unter die Räder kommen" (OB Jann). Nun hat die Stadt Mosbach (und ihre umgeschriebene Hauptsatzung) einen Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus (BKST). "Sonst hätte es ja zu einer Verwechslung mit dem bekannten Produzenten für Sicherheitsschlösser kommen können", bemerkte FW-Gemeinderat Dr. Gunther Leibfried.

Die Satzung der Großen Kreisstadt erfuhr noch weitere Änderungen: Aushilfsbeschäftigte können künftig vom Oberbürgermeister bis zu einem Jahr (bisher bis zu sechs Monaten) eingestellt werden. Als Drittes zählen übertarifliche Leistungen für städtische Mitarbeiter (bis zu einer Höchstgrenze von 500 Euro) nicht länger zu Freigiebigkeitsleistungen. Die beiden letztgenannten Änderungen zählen zu den Aufgaben, die laut Satzung dem Oberbürgermeister dauernd zur Erledigung übertragen werden.