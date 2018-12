Seit vergangenem Wochenende möglich: Nachtgolfen auf den Abenteuergolfanlage 'inputt', das neue Freizeitvergnügen auch in der dunklen Jahreszeit.

Mosbach. Noch ist sie menschenleer, die beleuchtete Abenteuergolfanlage "inputt", aber das soll sich bald ändern. Ab sofort heißt es nämlich: Nachtgolfen bei inputt, das neue Freizeitvergnügen auch in der dunklen Jahreszeit. Und der Clou: Blinkende Golfbälle hinterlassen eine deutlich sichtbare Spur im Halbschatten der zehn beleuchteten Kunstrasenbahnen. Ein Gaudi für Jung und Alt.

In den letzten Wochen hat der ISO-Bautrupp noch einmal kräftig gewerkelt. Zwischen den vielen Golfplatzbesuchern wurden vorsichtig Kabel verlegt und kleine Fundamente für die Polderleuchten betoniert. Auch die Wege zwischen den Bahnen sind nun bei jeder Witterung problemlos zu begehen. Man hat sich noch mal richtig ins Zeug gelegt und auch der Rasen ist endlich eingesät.

Trotz eines gewissen Baustellenflairs konnte sich inputt mosbach in den Wochen seit der Eröffnung Anfang Juli über fast 7000 Gäste freuen. An manchen Tagen hieß es im Kassenbereich: keine Schläger mehr da! Lange Schlangen bildeten sich vor den Golfbahnen.

"Das Konzept geht voll auf" - Barbara Klein, Geschäftsführerin und Konzeptentwicklerin, ist erleichtert, treffen doch alle Ideen auf gute Resonanz. Familien, Jugendliche, Freunde: Man trifft sich zum Abenteuergolfen. Auch das inputt Restaurant findet großen Anklang. Man sitzt im Biergarten oder auf der Terrasse und genießt den Sommer und jetzt im Herbst die letzten warmen Sonnenstrahlen. Umsorgt werden die Gäste im Restaurant, das unabhängig vom Golfplatz und ganzjährig offen ist, im Kassenbereich der Schlägerausleihe und auf den Kunstrasenbahnen vom inputt-Personal. Hier sind in den ersten drei Monaten acht neue Arbeitsplätze, überwiegend für schwerbehinderte und langzeitarbeitslose Menschen, entstanden. Ein großer Erfolg in so kurzer Zeit.

Die Mitarbeiter von inputt sind stolz auf ihren neuen Arbeitsplatz. Das Team habe sich schnell zusammengefunden und mache eine tolle Arbeit, lobt Barbara Klein. Das sei keineswegs selbstverständlich, da man sich nicht vorbereiten konnte. Der Start mitten in der Saison habe von allen hohes Engagement und Flexibilität erfordert.

Nun sind alle gespannt, ob die Nachtgolfidee greift. Ab November wartet dann schon die nächste Attraktion: die Eisstockbahnen auf inputt.