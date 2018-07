Schefflenz. (md) "Wir als Gemeinde schätzen unsere Gewerbetreibenden als wichtige Säulen der Daseinsvorsorge", betonte Bürgermeister Rainer Houck am Samstag bei der Eröffnung der sechsten Leistungsschau an der Unterschefflenzer Schefflenzhalle. Er freute sich, dass sich heuer 40 Aussteller und somit vier mehr als 2012 beteiligten und übers Wochenende eine breite Produktpalette präsentierten. Für die Unternehmer sei es wichtig, Weitblick zu haben, um ihre Betriebe sicher in die Zukunft zu führen. Dabei seien die Bedingungen an den Märkten in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden. Ein ständig zunehmender Wettbewerb erfordere unternehmerisches Geschick: "Man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit", sagte Houck.

Ein breites Spektrum an Einzelhandelsbetrieben sei für Bürger auch ein wichtiger Aspekt bei der Wohnortwahl. Ebenso seien auch wohnortnahe Arbeitsplätze von großer Bedeutung für die Bevölkerung. Zahlreiche Schefflenzer Bürger wüssten die Vorteile einer Arbeitsstelle "vor der Haustüre" zu schätzen. So seien die Gewerbetreibenden auch ein wichtiger Partner für die Gemeinde, um "das Phänomen der Landflucht in die Ballungsgebiete" abzumildern. Daher unterstütze man im Rahmen der Möglichkeit die Betriebe, damit sie in Schefflenz gute Rahmenbedingungen vorfinden, sich erfolgreich weiterzuentwickeln.

Gewerbevereinsvorsitzende Cornelia Klingmann hatte zuvor bei herrlichem Frühlingswetter zahlreiche Gäste begrüßt. Die nach fünfjähriger Pause nun wieder veranstaltete Schau diene dazu, neueste Produkte den Kunden vorzustellen, den Kontakt mit der Kundschaft zu intensivieren und potenzielle Kunden zu motivieren. Die Digitalisierung der vergangenen Jahre habe die Gesellschaft in vielfältiger Weise verändert, erinnerte Klingmann. Das spiegele sich nicht nur im Kaufverhalten, sondern auch im gesellschaftlichen Miteinander wider. Während der Online-Handel boome, sei der stationäre Handel gefragt, seine Stärken und Vorteile dem Verbraucher deutlich zu machen, unterstrich sie. Im Gegensatz zu den anonymen Angeboten im Internet stünden die hiesigen Aussteller den Kunden noch persönlich gegenüber. Und zwar mit individuellen Serviceversprechen. Cornelia Klingmann zitierte Henry Ford, wonach der Erfolg darin besteht, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind.

Landtagsabgeordneter Georg Nelius (SPD) lobte ebenfalls das Engagement der Gewerbetreibenden. Mit mehreren kräftigen Schlägen zapfte Rainer Houck das erste Fass Freibier an, bevor sich die Gäste samt Gewerbevereinsvorstand auf Messerundgang begaben. Außen hatten Feuerwehr und THW Fahrzeuge und Gerätschaften aufgebaut und erläuterten diese fachkundig den Besuchern. Die Wehr demonstrierte die Rettung verletzter Personen bei einem Autounfall. Für die Kleinen gab’s beim THW eine Rutschbahn und eine Seilbahn. Die Schefflenztaler Musikanten unterhielten mit schwungvollen Klängen.