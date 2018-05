Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) In das Thema alte Turnhalle (ehemals Ti-Club) in Mosbach kommt neue Bewegung, die Feuerwehren im Kreis erhalten großzügige Unterstützung. Diese beiden Kernerkenntnisse lassen sich nach der jüngsten Sitzung des Kreistagsausschusses für Verwaltung und Finanzen in Walldürn festhalten.

Auf ein deutliches Plus an Sicherheit durch sechs neue Feuerwehrfahrzeuge können sich die Einwohner in Buchen, Walldürn, Hardheim, Höpfingen und Limbach freuen. Die für die Anschaffung der Fahrzeuge notwendigen Zuschüsse genehmigte der Ausschuss in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Landrat Dr. Achim Brötel verwies darauf, wie wichtig die finanzielle Beteiligung des Kreises sei: "Mehr als 3200 Frauen und Männer stehen bei uns als aktive Feuerwehrleute Tag und Nacht für den Notfall bereit. Deshalb ist es selbstverständlich, dass wir das Möglichste dazu beitragen, damit diese auf Fahrzeuge und Material auf dem neuesten Stand der Technik zurückgreifen können."

Entsprechend des einstimmigen Ausschussvotums erhält Buchen 11.595 Euro an Kreismitteln für ein Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser, Walldürn 36.000 Euro für ein Tanklöschfahrzeug 4000, Hardheim 37.200 Euro für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 und einen Gerätewagen Transport, Höpfingen 27.000 Euro für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 und Limbach 8310 Euro für ein Tragkraftspritzenfahrzeug. Die Landeszuwendung in Höhe von rund 400.000 Euro war im Vorfeld bewilligt worden.

Anschließend beschäftigten sich die Kreisräte mit Plänen zur Instandsetzung der ehemaligen Turnhalle (ehemals Ti-Club) auf dem Gelände des Landratsamtes in Mosbach. Der Landkreis hatte die Halle bereits 2009 erworben, momentan dient sie als Lager für die Requisiten der Schlossfestspiele Zwingenberg. Schon damals gab es Pläne, das Anfang des 20. Jahrhunderts gebaute, schöne Sandsteingebäude als Kantine zu nutzen. "Diese Pläne wollen wir nun wieder aufgreifen und deren Machbarkeit prüfen. Das ist nicht nur für die langfristige Erhaltung des Bauwerkes wichtig, sondern wäre auch aufgrund des erhöhten Raumbedarfs des Landratsamtes und der derzeit unzureichend gelösten Kantinensituation ein wichtiger Schritt für die Entwicklung des Campus", sagte Brötel. Die Kreisräte unterstützen den Vorschlag der Verwaltung, zuvor beantworteten der Landrat und Dietmar Gehrig, Architekt des Landratsamtes, noch Fragen zum Zustand des Gebäudes, denkmalrechtlichen Vorgaben, ersten Kostenschätzungen und dem geplanten Fortgang des Projekts. Beauftragt mit einer Vor- und Entwurfsplanung wurde dann das Architekturbüro Reichl, Sassenscheidt und Partner aus Stuttgart, das sich bereits 2009 mit der Turnhalle befasst hatte und auf umfangreiche Kenntnisse zurückgreifen kann. Sobald die Planungen vorliegen, werde man die Sanierung ein zweites Mal dem Gremium vorlegen, informierte Brötel.

Betrieben werden soll die Kantine, so der Vorschlag der Verwaltung, als so genanntes "Public-Private-Partnership-Modell" durch Vermietung an einen Gastronomen als öffentlicher Gaststättenbetrieb, der zusätzlich den Kantinenbetrieb für das Landratsamt anbietet. "Wir haben dort mit der zentralen Lage, den hervorragenden Parkmöglichkeiten und einem Grundumsatz durch die Mitarbeiter des Amtes eigentlich alles, was eine gastronomische Nutzung interessant macht", betonte Landrat Achim Brötel bei der Vorstellung und Diskussion dieses Modells. "Deshalb werden wir, sobald die baulichen Fragen geklärt sind, eine öffentliche Ausschreibung des Betriebs durchführen." Auch diesem Vorgehen stimmten die Kreisräte zu.