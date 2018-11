Von Judith Blüthner

Mosbach. Musik-Intro und Tarzanschrei als Weckruf für das Publikum - und schon ging’s los: "Wir fangen ja klein an", meinte Jürgen von der Lippe, als er mit dem an ihm gewohnten Hawaii-Hemd unaufgeregt durch den Vorhang die Bühne der ausverkauften Mälzerei in Mosbach betrat. Ebenso gemütlich und ausgeglichen wie sich seine Zuhörer präsentierten begann der Komiker den Abend mit einer kleinen Einleitung über Sprache. Pädagogisch wertvoll, stellte er ein gruppentherapeutisches Experiment an den Anfang. Heraus kam ein Standing-Ovation-Selfie im Selbstbausatz.

Wie das funktioniert? Er friert die Zuschauermenge einmal kurz und unmerklich in Klatschhaltung ein. Keiner hat’s gemerkt. Und ebenso unmerklich aber direkt wie der Aufbau des Applausfotos arbeitet der "dicke alte Mann" mit dem Aufbau seiner Pointen. Immer gegen die Erwartungshaltung seines Gegenübers. Dabei sprachlich und grammatikalisch äußerst korrekt und direkt.

Gelassen gibt Jürgen von der Lippe Anekdoten aus seinem Berufskomikerdasein zum Besten. Er haut keine Witze raus, er berichtet einfach trocken über skurrile Begebenheiten. So auch, wie er sich seine Beerdigung vorstelle. Man müsse halt vorplanen. Ein wenig Stress sollten seine Trauergäste schon haben, warum also nicht eine Hindernisrallye mit 50 Stationen gestalten - nur der Einwurf seiner Gattin, sie könne sich nur schwer vorstellen, mit 95 Jahren noch an einer Stange emporzuklettern, um seine Asche zu erlangen, habe ihn umdenken lassen.

Seit 35 Jahren begeistert Jürgen von der Lippe in vielfältiger Weise mit leisem Humor und feinstem Wortwitz in Talk-, Spielshows und eigenen Comedy-Programmen auf Bühnen, in Funk und Fernsehen. Ein Potpourri aus all dem bot er in der Alten Mälzerei. Neben dem Intro hatte der Showmaster zwei Spielerunden eingebaut, die schon im Vorgespräch an seine Sendungen "Geld oder Liebe" oder "Extrem Activity" erinnerten.

"Was soll ich sagen?", der Titel seines Programms, wird für die ausgesuchten Spielerpaare in der Mälzerei zum Thema. Mit gezielten Fragen wirft der wissbegierige Komiker mit dem ausgeprägten Helfersyndrom allerdings noch mehr Fragen auf. Wie, sie kennen sich nicht, wissen aber den Vornamen der Dame? Ach ja, und sie sind verheiratet - und wo ist ihr Mann? Und wer ist dann der Herr neben ihnen? Die Fragen bleiben beim Publikum. Ablenkung schafft da Scrabble mal anders. Schließlich geht es um die deutsche Sprache. Neue Sätze aus vorgegebenen Worten zu bilden, das regt zum Mitdenken an, fördert das Unterbewusste und bringt den Bier liebenden bodenständigen Ostwestfalen immer wieder zu seinem Lieblingsthema: Mann und Frau - und was ab und an daraus entsteht. Seine Komik ist ein humoristischer, niveauvoller Drahtseilakt immer entlang der Gürtellinie. Er nennt die Dinge genauestens beim Namen, punktgenau, und gerät deshalb eigentlich nie ins Schwanken.

Den Lehrer kann er nicht verleugnen - will er auch gar nicht. Pädagogisch wertvoll sollen Programm und Liedgut sein. Denn neben dem Umgang mit Sprache liebt er die Musik. Und so dürfen seine Bühnengäste in der zweiten Spielrunde den bekannten Oldiemelodien seines Saxofons lauschen und deren Liedtitel erraten, während das Publikum - für die gediegenen Verhältnisse - ausgelassen mitsingt. Und weil sich Mosbach sehr ausgeglichen präsentiert, animiert der versierte Moderator von Zeit zu Zeit zum pointierten Applaus: "Das Haus tobt!" Er hält die Fäden in der Hand.

Nicht nur pädagogisch, sondern auch musikalisch wertvoll gestaltet sich der Abend. Von Zeit zu Zeit greift von der Lippe zu seiner Gitarre. Der (ehemalige) Deutschlehrer vermittelt seinen Lehrstoff aus dem Erfahrungsschatz seines Lebens gerne musikalisch. Und zieht dazu auch gerne Liedgut dreier "wundervoller alter Menschen" hervor, die ihn in seinen Parodien über die vielen Jahre hinweg begleitet haben: Maffay, Grönemeyer und Lindenberg. Dafür wirft er sich nach der Pause in die Kutte von "Kummerkasten-Kalle". Auch eine Parodie, die ihm ans Herz gewachsen ist.

Und dann ist es Zeit für echte Ovationen. Unaufgeregt, nach und nach, Reihe für Reihe stehen die Zuschauer auf und applaudieren mit zurückhaltender Begeisterung. Schließlich passt man sich ja an. Man "implodierte" zuvor mehrfach vor Vergnügen, Lachtränen liefen lautlos über die Gesichter. Nachgelegt hatte der "alte Ostwestfale" mit einer Parodie auf sich selbst, von der Lippe im Seniorenalter. Und konnte das dann aber doch nicht so stehen lassen. Schnell wechselte er wieder in eine bunt schillernde Anzugjacke über dem gewohnten Schwarz und griff noch einmal zur Gitarre. Gefolgt von der Geschichte seines Erfolgs, oder wie er es schafft, das Sprach- vom Denkzentrum zu entkoppeln ...