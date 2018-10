Von Stephanie Kern

Mosbach. Einer verabschiedete sich mit den Worten "Ich bin dann mal weg", zwei "Neue" kamen: Durch die Polizeireform in Baden-Württemberg herrschte auch in Mosbach großes Stühlerücken in der Leitungsebene. Gestern wurde Richard Zorn als Leiter des Polizeireviers Mosbach verabschiedet, sein Nachfolger Jürgen Helfrich und die Leiterin des Kriminalkommissariats Mosbach, Andrea Hartmann, wurden im Rathaussaal Mosbach in ihre neuen Ämter eingeführt. Hintergrund Hintergrund Die Eckdaten: 4407 Quadratkilometer, 108 Kommunen, 821.000 Bürger und 1670 Beschäftigte zählen zum Polizeipräsidium Heilbronn. Das neue Polizeipräsidium erstreckt sich über den Neckar-Odenwald-, den Main-Tauber- und den Hohenlohekreis sowie über den Landkreis Heilbronn.

Der Hintergrund: Im März 2012 beschloss die Landesregierung eine Polizeireform. Die Kosten werden auf 123 Millionen Euro in 15 Jahren veranschlagt. Der Plan von Innenminister Reinhold Gall (SDP) sah vor, die vier Landespolizeidirektionen mit den 37 Präsidien und Direktionen im Land zu zwölf Großpräsidien zu fusionieren und so mehr Polizisten auf die Straße zu bringen. Für die Region bedeutet das: Aus den vier Polizeidirektionen Mosbach, Künzelsau, Tauberbischofsheim und Heilbronn wurde das Polizeipräsidium Heilbronn.

Folgen für den Landkreis: Statt einer Polizeidirektion Mosbach gibt es seit 1. Januar ein Polizeirevier in Mosbach, die ehemals selbstständige Kriminalpolizei Mosbach mit Kriminalaußenstelle in Buchen wurde aufgelöst. Stattdessen gibt es nun ein Kriminalkommissariat mit 19 Beamten (vorher: 30), das sich u.a. um Verbrechen gegen das Leben und Eigentumskriminalität kümmern soll. Zuständig ist das Kommissariat für den Großteil der Landkreisgemeinden sowie Roigheim und Gundelsheim. Für Hardheim, Walldürn und Höpfingen ist das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim zuständig. Das Polizeirevier Mosbach soll im Zuge der Reform zwei neue Beamte für den Streifendienst bekommen. Mit der Besetzung der Stellen rechnet der Chef des Polizeipräsidiums, Hartmut Grasmück, noch im Frühjahr.

Zuvor hatte der Leiter der Direktion Kriminalpolizei des (neuen) Polizeipräsidiums Heilbronn, Volker Rittenauer, zahlreiche Gäste, Kollegen und natürlich die "Hauptpersonen" mit ihren Familien begrüßt, besonders hieß er MdL Georg Nelius, Landrat Dr. Achim Brötel, Oberbürgermeister Michael Jann, Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, Jens Gruhl von der Staatsanwaltschaft und Markus Megerle vom Übergangspersonalrat willkommen.

Hartmut Grasmück, der Heilbronner Polizeipräsident, gab einen Überblick über die neue Struktur, die personelle Umsetzung und die Hauptziele der Polizeireform. "Ein wichtiger Punkt ist, dass wir im Präsidium zusammenwachsen", betonte Grasmück. Denn manchmal gebe es noch Reibungspunkte zwischen Badnern und Schwaben, die nun unter einem (organisatorischen) Dach in Heilbronn vereint sind. Von Hohenlohe bis in den Main-Tauber-Kreis erstreckt sich das neue Polizeipräsidium Heilbronn.

Mittendrin liegt das Polizeirevier Mosbach, von wo Revierleiter Richard Zorn zur Verkehrspolizeidirektion Weinsberg wechselt. Hier wird er stellvertretender Leiter. "Sie sind mit offenen Armen empfangen worden", sagte Grasmück in Richtung Zorn. Der gab einen kleinen Rückblick auf wichtige Projekte in seiner mehr als sieben Jahre währenden Zeit als Revierleiter in Mosbach.

Nachgerückt auf seinen Posten ist seit 1. Januar Jürgen Helfrich, der bereits von 2005 bis 2009 in leitender Position bei der Polizeidirektion Mosbach war und dem Grasmück bescheinigte: "Sie bringen alles mit, um die Aufgaben als Revierleiter wahrzunehmen." Der so Gelobte versprach, sich für seinen Wohnort und seinen neuen Revierbereich einzusetzen. "In Mosbach sind meine Kollegen nicht nur Polizisten, sondern in die Gesellschaft integriert", ist sich Helfrich sicher.

Eine neue Kollegin bekam der neue Revierleiter gestern Vormittag gleich dazu: Andrea Hartmann leitet das neue Kriminalkommissariat in Mosbach. Hartmann war zuletzt im Landeskriminalamt mit dem Thema Cyberkriminalität betraut. "Nun kommen Sie in einen Bereich, der völlig anders ist, in dem es täglich neue Herausforderungen zu bewältigen gilt. Die sind nicht klein, weil die Straftaten sehr unterschiedlich sind", sagte Hartmut Grasmück. Hartmann selbst war bereits einmal in Mosbach, hat die Geschichte der Kriminalpolizei Mosbach "zumindest in Teilen miterlebt" (Hartmann). "2013 ging nach 40 Jahren die Ära der eigenständigen Kriminalpolizei in Mosbach zu Ende. Ich freue mich, nun daran mitzuwirken, dass wir unseren Platz im Polizeipräsidium Heilbronn finden", erklärte Andrea Hartmann.

Die lange Gratulationscour eröffnete Landrat Achim Brötel, der zwar seine kritische Sicht auf die Polizeireform durchblicken ließ, aber auch feststellte: "Bei uns ist die Polizei nicht nur akzeptiert und respektiert, sondern sie gehört einfach dazu." Dem neuen Revierleiter und der neuen Kriminalkommissariats-Chefin bot er "offene und konstruktive Zusammenarbeit" an. Richard Zorn dankte er für das Gelingen der Kooperation in den vergangenen sieben Jahren. "Wir hätten Sie gerne hier behalten."

Dem Dank schloss sich auch Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann an: "Alles Gute in Ihrer neuen Funktion!" Die beiden "Neuen" kenne Jann schon von ihren früheren Einsätzen in Mosbach: "Den Täter zieht es wohl immer an den Tatort zurück - wenn auch im positiven Sinn", schmunzelte Jann, der sich auf die Zusammenarbeit freut.

Das gute Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei in Mosbach will der Leitende Oberstaatsanwalt Jens Gruhl erhalten und der Vorsitzende Übergangspersonalrat Markus Megerle wünschte den neuen Führungspersonen in Mosbach: "Gehen Sie verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll an Ihre neuen Aufgaben heran!" Umrahmt wurde die Feier von den Musikern des Bläserquartetts des Polizeipräsidiums Heilbronn.