Elztal. (schat/pol) Die Umstände sind noch unklar, die Konsequenz leider nicht: Ein 77-jähriger Wassersportler aus der Region Heidelberg ist gestern an der Elz zwischen Rittersbach und Dallau zu Tode gekommen. Um kurz vor 14 Uhr war bei der Polizei zunächst die Meldung eingegangen sein, dass Rettungskräfte am Elzufer unweit der Bundesstraße 27 (Ausfahrt Auerbach) versuchen, einen verunglückten Kanufahrer zu reanimieren, was aber letztlich nicht gelang. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der ältere Mann zusammen mit drei anderen Kanuten zwischen Buchen und Mosbach auf dem Fluss unterwegs. Einen knappen Kilometer vor der Elzbrücke zum Klosterwald auf der Gemarkung Auerbach versperrte ein umgefallener Baum die Weiterfahrt. Die erfahrenen Mitglieder eines Heidelberger Wassersportvereins fuhren mittels einer Rolle unter dem Stamm durch. Allerdings schafften das offensichtlich nur drei, der 77-Jährige fehlte plötzlich. Zum Erschrecken der anderen Kanuten schwamm zunächst das leere Kanu, kurz darauf der leblose Kanufreund auf sie zu. Sie bargen ihren Kameraden, ihre Reanimationsversuche und die eines alarmierten Notarztes sowie der Rettungskräfte blieben allerdings erfolglos.

Die Todesursache ist bislang unbekannt. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Auerbach und Dallau und zwei Notfallseelsorger. Das Kanu strandete gegen später im Elzpark und wurde von der Feuerwehr aus dem Wasser geholt. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben.