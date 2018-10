Erster Landesbeamter Martin Wuttke (links im Bild) sah sich am Mittwoch gemeinsam mit dem Leiter der Unterkunft, Michael Kovacs, in Hardheim um. Auf Grund des starken Zustroms an Flüchtlingen ist die Gemeinschaftsunterkunft derzeit voll belegt. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. Tag für Tag kommen derzeit zwischen 300 und 400 Menschen in die überfüllte Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe, um in Baden-Württemberg ein Asylverfahren zu beantragen. Der Flüchtlingsstrom führt in der Folge zu Problemen in den Landkreisen, die immer schwieriger zu bewältigen sind. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es kaum noch Unterbringungsmöglichkeiten.

Im Gespräch mit der RNZ äußert sich der Erste Landesbeamte Martin Wuttke über die Suche nach neuen Unterkünften im Kreis und die zu erwartende Entwicklung der Zahl der Flüchtlinge.

Wie stellt sich die Situation derzeit im Kreis dar?

Die Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim ist mit mehr als 300 Menschen voll belegt, in Mosbach haben wir noch rund 20 freie Plätze. Auch die kleinen Außenstellen auf dem Gelände der Straßenmeisterei in Osterburken und in der Klinge in Seckach sind belegt. Insgesamt betreut der Landkreis in der Erstunterbringung derzeit rund 350 Flüchtlinge. Die Zahlen ändern sich aber täglich.

Mit welcher Entwicklung rechnet der Kreis bis Jahresende und mittelfristig?

Dies ist natürlich schwierig vorherzusagen. Zieht man die Zahlen für das Land zu Rate, die ja über der Prognose liegen, und legte diese für den Kreis aus, dann werden wir bis Jahresende wohl noch rund 160 Flüchtlinge zusätzlich unterbringen müssen. Wir werden daher auf jeden Fall die Anschlussunterbringung in den Kommunen forcieren, um in den Gemeinschaftsunterkünften Platz zu schaffen. Dies wird aber nicht ausreichen. Die derzeit noch 20 freien Plätze in Mosbach werden bis Monatsende sicherlich belegt sein. Deshalb sind wir dringend auf neue Unterkünfte angewiesen.

Wo sollen die weiteren Flüchtlinge unterkommen?

Wir suchen Lösungen, die vor Ort mitgetragen werden, das ist uns ganz wichtig. Deshalb stehen wir in engem Kontakt mit den Kommunen. Ganz oben auf der Liste stehen bei uns natürlich Bestandsgebäude, die schnell bezugsfertig gemacht werden können. So wie etwa das frühere Stov-Gebäude in Walldürn, über dessen mögliche Nutzung der Gemeinderat bald entscheiden wird.

Was geschieht, wenn von den Kommunen zu wenige Angebote kommen. Wird dann Zwang ausgeübt, wie in Tauberbischofsheim geschehen?

Je größer eine Kommune ist, desto mehr steht sie in der Pflicht, an der Lösung der Situation mitzuarbeiten. So weit, dass wir als Landkreis Zwang ausüben müssten, sind wir aber nicht, und ich hoffe, dass wir auch nicht so weit kommen. Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen mit den Bürgermeistern.

Eine Nutzung der Bundeswehrkaserne Hardheim ist definitiv nicht vorgesehen?

Ja, das kann ich für den Kreis definitiv ausschließen. Und was die Pläne des Landes angeht: Es gab auf jeden Fall bislang keine konkrete Nachfrage. Mit mehr als 300 Flüchtlingen leistet Hardheim hier schon mehr als genug. Jetzt sind erst einmal andere Gemeinden am Zug.

Gibt es Widerstände aus der Bevölkerung, oder sorgen die schrecklichen Bilder aus den Krisenherden Syrien und Irak dafür, dass die Hilfsbereitschaft sogar steigt?

Ich glaube, dass unsere Bevölkerung großes Verständnis für die Situation der Flüchtlinge hat. Dass jedoch unmittelbar Betroffene, zum Beispiel in der Nachbarschaft einer neuen Unterkunft, gewisse Befürchtungen haben, ist für mich durchaus verständlich. Aber generell ist der Wille zur Unterstützung groß, zum Beispiel beim Arbeitskreis Asyl in Mosbach oder bei ehrenamtlich Aktiven in der Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim. Den Menschen ist klar, dass der Großteil der Flüchtlinge in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten musste.

Aus welchen Ländern kommen derzeit die meisten Flüchtlinge?

Von den Neuankömmlingen sind sehr viele aus Syrien, dann folgen Pakistan, Eritrea, Serbien und Bosnien.

Wären zusätzliche Unterkünfte überhaupt nötig, wenn das Gesetz über die sicheren Herkunftsstaaten nicht im Bundesrat blockiert worden wäre? Dann könnten Asylbewerber aus den Balkanstaaten Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina sofort abgeschoben werden.

Ich denke schon. Der Zuzug aus den Balkanstaaten würde durch eine solche Gesetzesänderung zwar abnehmen. Beim Blick auf die weltpolitische Lage wären wir aber dennoch gezwungen, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen.

Was kostet den Neckar-Odenwald-Kreis die Unterbringung der Asylbewerber im Jahr?

Da die Pauschalen, die wir vom Land erhalten, nicht kostendeckend sind, entsteht jedes Jahr im Haushalt ein Zuschussbedarf für den Bereich Asyl. Im Haushalt für das laufende Jahr sind 1,4 Millionen Euro eingeplant.

Welche Forderungen richtet der Kreis an Land und Bund?

An erster Stelle natürlich der nach einer kostendeckenden Pauschale. Außerdem sollten die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes erhöht werden. Dann könnten dort wieder notwendige Untersuchungen und Anhörungen vorgenommen werden. Dies würde die Arbeit in den Kreisen erleichtern und die Planungssicherheit erhöhen.

Welchen Zustrom kann der Landkreis noch verkraften?

Die Situation ist dramatisch für uns - aber wir kriegen es hin. Anfang der 1990er-Jahre waren die Zahlen noch viel höher, und dazu gab es damals noch einen großen Zustrom von Aussiedlern. Der Landkreis Esslingen hat als erster Kreis in Baden-Württemberg vor kurzem eine Turnhalle mit Flüchtlingen belegt. Solche Planspiele sind bei uns noch nicht nötig - gemeinsam mit den Kommunen werden wir es schaffen, dass wir ohne Notunterkünfte auskommen werden.