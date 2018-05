Mosbach-Neckarelz. Im Schuljahr 2012/13 setzten sich Schüler des Seminarkurses "Demokratie" am Bismarck-Gymnasium Karlsruhe intensiv mit den Grundrechten und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft auseinander. Neben den verfassten Seminararbeiten war eines ihrer Ergebnisse die Ausstellung "entRECHTet", die noch bis Ende November im Seminarraum der KZ Gedenkstätte in Neckarelz zu sehen ist. Darin wird die Aushöhlung wichtiger Grundrechte durch den Nationalsozialismus anhand von Personen und Ereignissen um das Konzentrationslager Kislau in Nordbaden gezeigt.

Zur Finissage dieser Ausstellung am 24. November wird es eine öffentliche Veranstaltung zum "Mosbacher KZ-Prozess" geben. Dabei stellt die Schülerin Marie Bentrop ihre Seminararbeit "In dubio pro reo? - Anwendung eines bewährten Grundsatzes der Rechtsprechung oder willkommene Ausrede für Freisprüche bei der Ahndung nationalsozialistischer Verbrechen nach 1945?" vor. Dieser Prozess wurde 1965 vor dem Landgericht Mosbach begonnen und ging in drei Instanzen bis zum Bundesgerichtshof.

Angeklagt war der Wachmann Reinhold P. aus dem KZ Neckarelz, dem man vorwarf, einen Häftling mutwillig erschossen zu haben. Reinhold P. wurde dabei mit dem aus vielen Berichten von Überlebenden bekannten Wachmann identifiziert, welcher den Spitznamen "Afrikakorps" trug. Nach dem erstinstanzlichen Urteil ging der französische Verband ehemaliger Häftlinge von Dachau (Amicale des Anciens de Dachau - in dem auch viele ehemalige Insassen der Neckarlager organisiert waren) in die Revision. Der Mosbacher Rechtsanwalt Otto Brian vertrat damals die "Amicale" vor Gericht.

Wie die Sache ausging und wie sie das Urteil bewertet, wird Marie Bentrop in ihrem Referat am Sonntag, 24. November, darstellen. In ihrer Arbeit hat die Schülerin zudem den Prozess gegen P. mit dem Prozess gegen den ehemaligen Mosbacher Bürgermeister Fred Himmel verglichen, dem man vorwarf, für den Brand der Mosbacher Synagoge mit verantwortlich zu sein.

Im Anschluss wird es ein von Maries Lehrer Tobias Markowitsch moderiertes "Generationengespräch" zwischen ihr und Otto Brian geben.

Die Veranstaltung, zu der eingeladen wird, findet am 24. November, 16 Uhr, im großen Ausstellungsraum der KZ-Gedenkstätte statt. Vorher, von 14 - 16 Uhr, besteht nochmals Gelegenheit, die Ausstellung "entRECHTet" ebenso wie die Gedenkstätte anzuschauen. Auch die Dauerausstellung der KZ-Gedenkstätte bleibt im Dezember geschlossen, so dass die Finissage den Schlusspunkt unter das Jahr 2013 insgesamt setzt. Für angemeldete Gruppen ist allerdings ein Besuch auch im Dezember möglich.

Info: KZ-Gedenkstätte Neckarelz, geöffnet jeden Sonntag von 14 - 17 Uhr, Dezember geschlossen, ab Sonntag, 26. Januar 2014, wieder regelmäßig geöffnet. Tel.: 06261/670 653, www.kz-denk-neckarelz, E-Mail: vorstand@kz-denk-neckarelz.de.