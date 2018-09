Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sie hat für großen Wirbel gesorgt - die Ankündigung der geplanten Verselbstständigung der Heilbronner Außenstelle der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach. In einem offenen Brief an die Landesregierung bekräftigen Mosbachs OB Michael Jann, Landrat Achim Brötel und Jürgen Kletti ihren Unmut über die Pläne offiziell (siehe gesonderten Beitrag). Der Vorsitzende des Hochschulrates der DHBW Mosbach und MPDV-Geschäftsführer bezieht im Gespräch mit der RNZ eindeutig Stellung zum heißen Thema.

Herr Kletti, vor einer Woche erreichte sie die Botschaft von der geplanten Ablösung der Außenstelle Heilbronn. Nach dem ersten Schock hat man sich zum Kampf um den Erhalt der bestehenden Strukturen zusammengeschlossen. Ist man dabei in den vergangenen Tagen schon weitergekommen?

In der Zwischenzeit haben sich eine ganze Reihe von Stimmen zu Wort gemeldet, sodass auch bei mir inzwischen ein, wenn auch oberflächlicher, Gesamteindruck entstanden ist. Das Überraschendste ist für mich nach wie vor, die Ad-hoc-Vorgehensweise von Ministerium, Aufsichtsrat und Präsidium. Die lokalen Gremien bei der Vorbereitung einfach außen vor zu lassen, obwohl diese einen gesetzlichen Auftrag haben, ist mir nach wie vor schwer verständlich.

Vor Wochenfrist klangen Sie - vielleicht im Eindruck der ersten Bestürzung - sehr pessimistisch, was eine Kursänderung der DHBW-Führung angeht. Sind Sie nun zuversichtlicher, dass man mit gemeinsamem Widerstand doch noch etwas bewegen kann?



Inzwischen sind eine ganze Menge von Argumenten zusammengetragen worden, die gegen eine Verselbstständigung sprechen. Da ist die räumliche Nähe, die gewollt oder ungewollt eine schädliche Wettbewerbssituation provozieren wird. Da ist die funktionierende Zusammenarbeit der drei Standorte Mosbach, Bad Mergentheim und Heilbronn. Eine Verselbstständigung eines Teils davon würde Synergien zerstören und weitere Organisationskapazitäten erfordern.

In unserem letzten Gespräch sagten Sie, es sei Ihnen nicht bekannt, wo die Idee zur Verselbstständigung von Heilbronn tatsächlich geboren wurde. Sind sie diesbezüglich mittlerweile schlauer?



Wie diese Idee heimlich, still und leise in eine beschlussfähige Form gebracht wurde, weiß ich nach wie vor nicht. Ebenso wenig, wer dieses betrieben hat. Natürlich kann man hier alles Mögliche zusammenspekulieren, doch dies ist hier nicht der Platz, um dem nachzugehen.

In drei Sätzen erklärt: Warum wäre denn die geplante Verselbstständigung für Mosbach so schlimm?

Die räumliche Nähe zweier selbstständiger Standorte der Dualen Hochschule wird über kurz oder lang zu einer Wettbewerbssituation führen, die sich um die gleichen dualen Partner, die gleichen Studenten bemüht. Wenn man hier gegenseitig Bestände schützen wollte, dann müsste man das schon sehr akribisch und präzise tun. Die jetzige Vorgehensweise des Ministeriums ist nicht dazu angetan, solchen Bemühungen Glauben zu schenken und Vertrauen zu fördern. Ein gut funktionierendes Drei-Standort-Konzept würde massiv gestört. Die an Heilbronn ausgeliehenen Studiengänge, wie das erfolgreiche Food-Management und Teile der BWL-Studiengänge, sollten wieder an ihre ursprünglichen Standorte zurückverlagert werden. Und nicht zuletzt würde eine weitere DHBW größeren Verwaltungsaufwand produzieren als eine bestehende mit drei funktionierenden Standorten.

Mosbach hat in den vergangenen drei Jahren ja auch profitiert von der jungen Außenstelle Heilbronn. Sieht man diesen Bonus - der sich auch durch Unterstützung der Schwarz-Stiftung manifestierte - mit einer Ablösung verloren?

Natürlich hat man von der Großzügigkeit der Dieter-Schwarz-Stiftung profitiert. Ich darf mich an dieser Stelle bei der Stiftung bedanken, die auch Mosbach mit großzügigen Zuwendungen bedacht hat. Ob diese Förderung mit einer Abspaltung von Heilbronn auslaufen würde, entzieht sich momentan meiner Kenntnis.

Mit einem ausgeklügelten Konzept, in dem auch Heilbronn eine wesentliche Rolle spielt, hat man es zuletzt geschafft, unter schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich zu arbeiten. Sieht man mit den Ablösungsplänen da die Früchte der Arbeit verderben?

Mit der Abspaltung von Heilbronn würde mit Sicherheit einiges an Aufbauarbeit verloren gehen. Dieses Konzept der regional orientierten Flächenhochschule wurde in den letzten zwei Jahren im Hochschulrat mehrfach diskutiert, auch verabschiedet und unterstützt. Die notwendigen Dienste wurden harmonisch und organisatorisch sinnvoll auf die Standorte verteilt. Die Stiftung der DHBW in Mosbach hat jährlich erhebliche Summen an Spendenmitteln akquiriert und diese in Dienste investiert, die für das Studium mehr als hilfreich waren. Dieses gut funktionierende Konstrukt sehe ich hier schon schwanken.

Die Außenstelle Bad Mergentheim ist in der bisherigen Diskussion noch kaum aufgetaucht. Wie soll es dort weitergehen?

Nach meiner Kenntnis sieht das Abspaltungskonzept vor, dass Bad Mergentheim beim Standort Mosbach bleiben soll. Weitere Infos habe ich zu diesem Vorgang nicht.

In Mosbach hat man sich in den vergangenen Jahren auch nicht immer leicht getan mit einer möglichen Entwicklung hin zu einer Studentenstadt. Muss man sich vielleicht doch auch ein bisschen selbst an die Nase fassen?

Eine Einrichtung wie die Duale Hochschule (damals BA) an einen Standort wie Mosbach zu bringen, hatte auch und vielleicht ganz besonders den Hintergrund, in einer strukturschwachen Gegend neue Aktivitäten zu entfalten. Der Erfolg der DHBW hat natürlich auch von der Stadt einen Entwicklungsprozess hin zur Studentenstadt abverlangt, der meiner Meinung nach aber voll im Gange ist. Ein wichtiger Punkt daran ist, junge Leute werden in der Region gehalten oder es werden sogar welche von außen angezogen. Für Unternehmen wie MPDV, die etwa 80 Prozent Studienabgänger beschäftigen, ist eine solche Einrichtung von zentraler Bedeutung. Auch die Verjüngung durch die Studenten ist für die Stadt ein ganz besonders wichtiges Element.

Für den Fall, dass die Verselbstständigung Heilbronns kommt, malen manche schon das Bild vom kompletten Abzug der Studierenden an die Wand. Sehen Sie diese Gefahr tatsächlich?

Sollte diese Verselbstständigung tatsächlich kommen, so wird natürlich nicht die Welt untergehen. Allerdings wird es nicht zum Nutzen, sondern eher zum Schaden von Mosbach sein. Die Konkurrenzsituation mit Heilbronn wird die Entwicklung der Dualen Hochschule Mosbach erschweren. Die Missachtung, die man dem Hochschulrat durch die aktuelle Vorgehensweise entgegen gebracht hat, wird die Ausbildungsunternehmen zudem nicht unbedingt positiv stimmen.