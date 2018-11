Noch bis zum 15. Oktober ist die am Dienstag im Beisein prominenter Gäste eröffnete Ausstellung 'Kindertagespflege: familiär gut betreut' in der Kundenhalle der Sparkasse in Mosbach zu sehen. Foto: Judith Blüthner

Mosbach. (jbl) In einer kleinen, aber dafür feinen Runde wurde am Dienstagabend die Ausstellung zum Thema "Kindertagespflege: familiär gut betreut" eröffnet. Gewünscht hätte man sich ohne Zweifel einen größeren Besucherandrang. An 30 Ausstellungsorten der Stadt- und Landkreise Baden-Württembergs war die Wanderausstellung, eine Imagekampagne des Landesverbandes der Tagesmüttervereine, bereits zu sehen.

Besonders freute sich Abteilungsdirektor Clemens Throm von der Sparkasse Neckartal-Odenwald, die Vorsitzende des Tagesmüttervereins Neckar- Odenwald-Kreis, Michaela Neff, und die Vorsitzende des Landesverbandes, Christine Metke, in der Kundenhalle in Mosbach begrüßen zu können. Dass die Kindertagespflege einen immer wichtigeren Stellenwert in der Gesellschaft und der Angebotsstruktur in Land und Kommunen erfährt, zeigte auch das große Interesse der Politik. Bundestagsabgeordneter Alois Gerig, Landtagsabgeordneter Georg Nelius und Landrat Dr. Achim Brötel hatten es sich trotz Termindichte nicht nehmen lassen, die Ausstellungseröffnung zu besuchen.

Trotz großer Fortschritte, die man seit Einrichtung des Tagesmüttervereins gemacht habe, sei immer noch Unterstützung notwendig, so Michaela Neff. Mit der 160 Unterrichtseinheiten umfassenden Fortbildung für Tagesmütter und -väter stelle man die Qualitätssteigerung sicher. Die immer höheren Qualifikationsanforderungen führten aber auch dazu, dass sich immer weniger Betreuungspersonal finde. Außerdem werden, laut Neff und Metke, die Tagesmütter immer noch zu gering vergütet. Dies unterstreiche nicht den professionellen Standard, den sich die Tagesmütter- und -vätervereine auf die Fahne geschrieben haben. "Die Kindertagespflege ist keine Notlösung und auch kein Billigmodell", so Christine Metke, sondern eine nötige Ergänzung zum bestehenden Betreuungsangebot. Kritik übte die Landesverbandsvorsitzende an der Politik - die Tagespflege ein Luxusgut? Sie forderte die Anpassung der Elterngebühren.

Mit der Wanderausstellung solle die Arbeit der Tagesmütter die Wertschätzung erhalten, die sie verdient habe, so Metke. Emotionale Bilder und kurze Texte vermitteln das Prinzip der Kindertagespflege: größtmögliche Flexibilität für eine individuelle Betreuung in größerem sozialen Umfeld, mit familiärem Charakter. Eine besonders familiäre Betreuungsform als gute Ergänzung zu Schulen und Kindergärten.

Der Arbeitsmarkt fordert immer mehr Flexibilität. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf müsse sichergestellt sein, so MdB Alois Gerig. Politische Aufgabe sei es daher, nach den Rahmenbedingungen für diese Balance zu suchen. Der Kindertagespflege komme hier besondere Bedeutung zu. Auch MdL Georg Nelius begrüßte die Arbeit der Tagesmüttervereine: "Die Betreuung bleibt familiär, auch Kinder mit Behinderungen gehören in den Betreuungsalltag, und Geschwisterpaare können zusammen bleiben." Bildung setze Bindung voraus, und diese könne in dieser Betreuungsform noch gewährleistet werden. Finanzielle Unterstützung, so Nelius, bekommen die Vereine aus den Töpfen des Landes.

Landrat Dr. Achim Brötel würdigte ebenfalls die Arbeit der Tagesmüttervereine, stellte die vielfältigen Betreuungsangebote im Neckar-Odenwald-Kreis kurz vor, bekannte aber, im Bereich der Kindertagespflege den Zielen noch hinterherzuhinken. Gerade daher begrüßte er die Öffentlichkeitsarbeit mittels der Imagekampagne des Landesverbandes der Tagesmüttervereine.

Mit der Unterzeichnung des neuen Vertrags über die Organisation und Finanzierung der Kindertagespflege, den "Pakt für Familien mit Kindern", den die Landesregierung mit den Kommunalen Landesverbänden geschlossen hat, sei es nun auch möglich, höhere finanzielle Mittel zu erwirken. Man sei auf einem "richtig guten Weg", das Ausbauziel für 2013, nämlich dass jedes Kind unter drei Jahren einen Betreuungsplatz bekommt, zu erreichen.

Auch Volker Wesch, in Vertretung für Oberbürgermeister Michael Jann, brachte seine Anerkennung für die Arbeit des Tagesmüttervereins zum Ausdruck. Nachdem das klassische Modell der Kinderbetreuung durch Verwandte und Großeltern langsam wegbräche, käme der Tagespflege eine besondere Bedeutung als unverzichtbare Säule im Balanceakt zwischen Familie, Kindererziehung und Beruf zu.

Wie umfangreich die Arbeit einer Tagesmutter ist, welche Herausforderungen im Umgang mit den kleinen Betreuungsgästen Tag für Tag auf sie warten und wie man dieses mit professioneller Gelassenheit und einer Portion Humor am besten meistert, darüber berichtete die Tagesmutter Astrid Spohrer.

Die Ausstellung kann noch bis zum 15. Oktober besichtigt werden.