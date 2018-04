Von Stephanie Kern und Christoph Feil

Mosbach. Wenn in den Kneipen Mosbachs Live-Musik zu hören ist und das Alter des Publikums von 18 bis 68 reicht, dann muss KneipenKultTOUR sein. Obwohl bei der diesjährigen Abschlussveranstaltung des Mosbacher Kultursommers nur sieben Gastronomiebetriebe dabei waren (2011 waren es noch deren zwölf gewesen) - die Feierlaune trübte das nicht. Auch in schlanker Gestalt blieb die Kneipentour attraktiv.

In der Alten Mälzerei machten die "Bautzy's" Stimmung. Sie hatten ihren Spaß auf der Bühne, und die Besucher dankten es der Band mit Tanzeinlagen. Eng ging es wie gewohnt im Bistro "Kandelschuss" zu. "Arrowhead" präsentierten hier Akustik-Versionen bekannter Rock- und Popklassiker. Folk von "Aisleng" gab es im "Mosbacher Brauhaus", ausgelassene Tanzstimmung herrschte hier nicht, viele genossen Bier und Cocktails eher gemütlich.

Unter anderem eine ordentliche Portion Cranberries und Bon Jovi bekamen alle Nachtschwärmer im "fideljo" auf die Ohren, das als Location zum ersten Mal mit dabei war. Hier gaben die sieben Musikerinnen und Musiker von "Recharged" ihr Können zum Besten.

Ein weiterer Neuzugang war das Bistro "Little Africa" in Diedesheim, wo "Palito Achè" mit Rumba, Merengue, Latin Jazz und vielem weiterem musikalisch in wärmere Gefilde entführte. Dank der Shuttlebusse war auch hier einiges los. Premiere war schließlich auch der Auftritt der "Red Nose Band" ein paar Meter weiter im Bistro "Live" am Neckar-elzer Messplatz.

Eine Riesenparty gab es wieder im Restaurant "Ludwig". Mit Rockklassikern wie "Bed of Roses" und "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" hatte die "Deep River Compact Band" das Publikum schnell im Griff. Ins Schwitzen gerieten nicht nur die Barkeeper im Ludwig, auch bei der großen Abschlussparty im "PEAKtime" ging es heiß her: DJ Alex sorgte für partytaugliche Musik bis in die frühen Morgenstunden - und die fleißigen Tänzer werden nun sicher die eine oder andere Blase behandeln müssen.

Weniger zu tun gab es für die Männer und Frauen vom Sicherheitsdienst, der dafür da war, das Alkoholverbot in der Innenstadt durchzusetzen. Ob der wenigen teilnehmenden Kneipen in Innenstadtnähe kam es hier aber auch gar nicht erst zu dem bekannten Menschenaufkommen. "Das ist irgendwie gar keine richtige Tour mehr", war denn auch von dem ein oder anderen zu hören.

Eine Baustelle hier, eine private Feierlichkeit dort - aus verschiedenen Gründen waren einige der angestammten Kneipen der vergangenen Jahre dieses Mal nicht dabei. "In ein paar Wochen setzen wir uns aber alle, die alten, aber auch die neuen Beteiligten, zusammen, ziehen Resümee und planen bereits für nächstes Jahr", erklärt Daniela Keil von der Kulturabteilung der Stadt Mosbach. "Denn es wäre schön, wenn auch dann wieder möglichst viele Wirtinnen und Wirte mit dabei sind und die Tour unterstützen."

Doch die abgespeckte Variante hatte auch ihre Vorteile: Die chronische Überfüllung der Kneipen machte diesmal eigentlich keinem Feierwütigen zu schaffen. Und dank diesem entspannten Umstand war wohl auch der kritische Kneipentour-Besucher wieder versöhnt. Bei der nächsten Tour ist auch sicher er wieder mit von der Partie.