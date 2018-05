Die Zeitung muss pünktlich da sein: RNZ-Zusteller Peter Schmidt aus Aglasterhausen verunglückte bei seiner Trägertour am Montagmorgen - seine 120 Zeitungen lieferte er trotz blutender Platzwunde am Hinterkopf alle noch aus. Foto: schat

Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Die RNZ steckte pünktlich wie immer im Zeitungsrohr; die rund 120 Abonnenten, die Zusteller Peter Schmidt in Aglasterhausen versorgt, haben gar nicht mitbekommen, welch außergewöhnliche Geschichte die gewohnte Lieferung ihrer Montagsausgabe begleitete. Wie viele seiner Austrägerkollegen, kämpfte im Morgengrauen auch Schmidt auf seiner Zeitungstour mit Eis und Schnee - und verlor auf halber Strecke: "Auf einmal bin ich weggerutscht und auf dem Hinterkopf aufgeschlagen", erinnert sich der Frühaufsteher an den folgenschweren Unfall, der ihm - im wahrsten Wortsinn - künftig immer im Hinterkopf bleiben wird. Der 50-Jährige schlug unweit von Ulmenweg und Buchwaldstraße auf dem eisigen Untergrund auf und zog sich eine Platzwunde zu, die später mit elf Stichen genäht werden musste.

Während für die allermeisten an dieser Stelle der Weg direkt in den Krankenwagen oder in die Ambulanz geführt hätte, machte Peter Schmidt einfach weiter, brachte erst mal noch seine Tour zu Ende. Manchmal ist es offenbar wirklich gut, dass man hinten keine Augen hat. Denn wenn Peter Schmidt gleich selbst gesehen hätte, wie heftig es ihn da am Hinterkopf erwischt hatte, er wäre trotz eisiger Temperaturen wohl nicht ganz so "cool" geblieben. "Ich hab’ ja zwei Bezirke", erklärt Peter Schmidt, "und knapp die Hälfte hatte ich schon beliefert - das wäre dann zu kompliziert gewesen, jemand anderem noch zu erklären, wo noch eine Zeitung hin muss." Und deshalb war es für ihn auch ganz selbstverständlich, dass er zunächst einmal seine "Kundschaft" mit der Rhein-Neckar-Zeitung versorgt - und dann erst sich. Trotz klaffender Platzwunde am Hinterkopf, trotz Brummschädel. "Ich weiß, was ich meinen Abonnenten schuldig bin", sagt Schmidt, der seit annähernd zehn Jahren Pflichtbewusstsein als zuverlässiger Zusteller lebt.

Erst nachdem alle Zeitungen ausgeliefert waren, kümmerte sich der 50-Jährige um seine Verletzung. Nein, stimmt gar nicht: "Naja, ich hab’ erst noch Feuer zu Hause gemacht, wie immer halt", räumt Peter Schmidt ein. Wenig später - bei Zimmertemperatur setzte die zuvor in der Kälte offenbar verringerte Blutung wieder ein - wurde dem Vorsitzenden der Aglasterhausener DRK-Ortsgruppe dann klar, dass da am Hinterkopf doch ein wenig mehr passiert sein muss. "Ich hab’ ihn gefragt, ob er noch ganz dicht ist", fasst Ehefrau Maria ihre Reaktion zusammen, nachdem Peter Schmidt sie am frühen Montagmorgen geweckt und ihr eröffnet hatte, dass er trotz Verletzung seine Austrägerrunde erst noch vollendet habe.

Gemeinsam mit Sohn Andreas wurde der Verunglückte dann erst mal behelfsmäßig verbunden - und im Anschluss umgehend ins Krankenhaus gebracht. Nach einem kurzen Check, der weitere Sturzfolgen ausschließen sollte, nähten die Ärzte dort die klaffende Kopfwunde mit reichlich Faden und elf Stichen zu.

Lange bremsen lässt sich Peter Schmidt davon freilich nicht: Nach einer vom Hausarzt verordneten Mindestruhezeit von zwei Tagen ist - oder besser: war - der 50-Jährige heute schon wieder unterwegs, um seinen Abonnenten ihre Rhein-Neckar-Zeitung pünktlich ins Haus zu liefern. "Es war ja jetzt nix so Schlimmes", findet Schmidt.