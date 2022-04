Von Karl Heinz Neser

Neckar-Odenwald-Kreis. Wenn am 25. April unser Bundesland sein 70-jähriges Bestehen feiert, so gilt es daran zu erinnern, dass der Zusammenschluss der ehemaligen drei südwestdeutschen Länder Württemberg-Baden, Baden und Württemberg-Hohenzollern zum Bundesland Baden-Württemberg damals in der Bevölkerung keine Begeisterungsstürme und keinen Freudentaumel auslöste. Zuviel Spannung und Bitterkeit hatte ein sehr emotional geführter Abstimmungskampf hinterlassen, der das badische Misstrauen gegenüber den Schwaben auf die Spitze getrieben hatte.

Die Auseinandersetzung um das alte Land Baden oder den Südweststaat – die Bezeichnung Baden-Württemberg gab es erst später – spielte sich auch auf dem Gebiet des heutigen Neckar-Odenwald-Kreises ab. Schon anlässlich der Volksbefragung am 24. September 1950 prallten die Meinungen der Altbadener und der Anhänger des Südweststaates aufeinander, im früheren Landkreis Buchen heftiger als im Mosbacher Kreis. Mitunter schlugen die Emotionen so hoch, dass die Presse gar mahnen musste, nicht die Plakate des anderen herunterzureißen: "Die Abstimmung mag ausgehen, wie sie will, zusammenleben müssen wir so oder so!"

In der entscheidenden Volksabstimmung am 9. Dezember 1951 stimmten schließlich im ehemaligen Landkreis Buchen 56 Prozent und im ehemaligen Landkreis Mosbach 74 Prozent für den Südweststaat; umgerechnet auf den Gebietsstand des Neckar-Odenwald-Kreises waren dies 63 Prozent.

Fast 20 Jahre später kam es aufgrund eines spät umgesetzten Urteils des Bundesverfassungsgerichtes am 7. Juni 1970 nochmals zu einer Volksabstimmung. Nun aber hatte die Macht des Faktischen gewirkt, waren auch die meisten Altbadener überzeugt oder hatten resigniert; jedenfalls war die Zustimmung von 91 Prozent der Landkreisbevölkerung ein eindrucksvolles Bekenntnis für das neue Bundesland Baden-Württemberg. In dieser Zeit und erst recht danach hatte sich der Neckar-Odenwald-Kreis dem einstmaligen "Notstandsgebiet" mithilfe staatlicher Strukturpolitik und eigener Initiativen wirtschaftlich so weit entwickelt, dass zwar bis heute nicht alle Strukturprobleme behoben sind, aber eine ausreichende Grundlage gegeben ist.

Das Bundesland wird heute nicht mehr infrage gestellt und hat sich auch wegen seiner Leistungsfähigkeit und einer Spitzenstellung unter den 16 Bundesländern bewährt. Insbesondere bei Wahlen kommt es zu einer "Baden-Württemberg-Identität". Dies schließt allerdings die Erinnerung an "badische Zeiten" nicht aus; noch immer wird bei allen sich bietenden Gelegenheiten herzhaft das "Badnerlied" gesungen, werden über die Schwaben Witze gemacht oder die alten Grenzpfähle aufgestellt, aber das hat zweifellos mehr folkloristischen als ernst zu nehmenden Charakter.

Info: Literaturhinweis: Karl Heinz Neser: Politisches Leben im Neckar-Odenwald-Kreis, Band 2 der Beiträge zur Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises; Verlag Regionalkultur 2021.