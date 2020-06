Von Heiko Schattauer und Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. Es gibt nichts, was er nicht gesehen hat – hinter Thomas Nohe liegen zweieinhalb Jahrzehnte bei der Kriminalpolizei; bei unzähligen Verbrechen hat der 60-Jährige ermittelt und sie in den meisten Fällen auch aufgeklärt. Persönliche Schicksale und Abgründe gehörten dabei zum täglichen Geschäft des Kriminalhauptkommissars aus Zimmern. Seit 1. Mai ist Thomas Nohe nun offiziell in Ruhestand. Im RNZ-Gespräch blickt er auf seine lange Ermittlerlaufbahn, auf besondere Fälle, auf kuriose Erlebnisse, auf überraschende Entwicklungen zurück. Und gewährt zudem einen tiefen Einblick in das Gefühlsleben eines Ermittlers.

Steigen wir gleich mal ganz intensiv ein: Wie schafft man es, grausame Taten und das Leid der Opfer und Angehörigen auszublenden?

Nach 26 Jahren im Bereich Kapitaldelikte, davon 16 Jahre in verantwortlicher Funktion, habe ich wohl fast alles gesehen, was an Straftaten vorstellbar ist. Aber mit nach Hause genommen habe ich die Bilder im Kopf nie: Auf der Heimfahrt bin ich die Fälle oft noch gedanklich durchgegangen, doch sobald ich zu Hause in die Einfahrt eingebogen bin, waren sie ausgeblendet. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, damit umzugehen, und ich hatte auch keine Albträume. Was mich jedoch nie unberührt gelassen hat, das ist das Leid der Angehörigen.

Bleiben wir bei den Angehörigen: Es dürfte nicht ganz leicht sein, Menschen mitzuteilen, dass eine nahestehende Person einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Und sie dann vielleicht auch gleich noch zu befragen oder gar zu verhören.

Das stimmt – aber gerade diese unmittelbaren Befragungen sind für die Ermittlungsarbeit eminent wichtig. Dafür hatten auch alle Verständnis. Ich erinnere mich da einen Fall, da haben wir den Ehemann einer Ermordeten noch am Tag der Tat stundenlang befragt. Das war hart, aber für die weiteren Ermittlungen elementar. Seit einigen Jahren ist für die Betreuung der Angehörigen häufig die Notfallseelsorge mit dabei. Das hilft dann natürlich schon.

Stichwort Ermittlungen: Als Kommissar muss man sich doch sicher mitunter auch auf sein Gefühl verlassen. Wie zuverlässig war Ihres? Anders formuliert: Hat Sie Ihr Gefühl mitunter auch auf eine falsche Fährte geführt?

Ohne jetzt angeben zu wollen: Auf einer falschen Fährte war ich eigentlich in all den Jahren nie. Das liegt aber auch daran, dass das beschriebene Gefühl nur eine untergeordnete Rolle spielt. Vielmehr ist meine Arbeit und Herangehensweise immer von Geduld und Rationalität geprägt gewesen. Man hat zunächst einmal nichts ausgeschlossen und auch nichts vorschnell angenommen. Sondern einfach mit offenen Augen in alle möglichen Richtungen ermittelt.

Bei dem Mord an Ausbilderin Sabine Jauch unmittelbar vor Weihnachten 2011 führten die Ermittlungen am Ende in den eigenen Wohnort. Da ist die Gefühlslage sicher eine andere als bei anderen Fällen.

Nein, gar nicht. Ich habe den Täter persönlich auch gar nicht gekannt, auch wenn er im gleichen Dorf gewohnt hat. Ansonsten lief es bei diesem Fall ganz ähnlich wie bei anderen Kapitalverbrechen. Die Ermittlungen waren breit angelegt, gingen in viele Richtungen. Allerdings war schnell klar, dass es einen Bezug zwischen Täter und Opfer geben muss. Was sich ja dann auch bestätigt hat.

Der später zu lebenslanger Haft verurteilte Täter hat den Mord einmal gestanden und sich seither nie mehr dazu geäußert. Auch vor Gericht schwieg er. Wer hat ihm denn das Geständnis entlockt?

Das war in der Tat ich, bei einer gemeinsamen Zigarette nach einer längeren ersten Vernehmung durch Kollegen. Da hat er gestanden, dass er es war.

Wurden auf diese Weise noch weitere Fälle aufgeklärt?

(lacht) Ja, ein paarmal war das tatsächlich so. Die ein wenig entspanntere Atmosphäre scheint da durchaus förderlich gewesen zu sein.

Trotzdem kommt man damit nicht immer auch ans Ziel. In wie vielen Fällen wird der Täter durch die Polizeiarbeit überführt, und wie oft hilft "Kommissar Zufall"?

In fast allen Fällen führt die klassische Polizeiarbeit durch Kriminaltechniker und Ermittler zur Klärung der Tat. Es ist auch schon vorgekommen, dass ein Täter bei uns angerufen und einen Mord gestanden hat. "Kommissar Zufall" wäre für mich der Mörder, der mit der Leiche im Kofferraum in die Polizeikontrolle gerät. Und ein solcher Fall ist mir in all den Jahren nie untergekommen.

Gibt es einen ungelösten Fall, der Sie wie eine offene Wunde in den Ruhestand begleitet?

Ja, es sind sogar zwei. Ich war Mitglied in rund 30 Sonderkommissionen und Ermittlungsgruppen, wobei in zwei Fällen kein Täter ermittelt werden konnte. Der eine war 1996 ein Raubmord an einer älteren Dame in Mosbach, der aus der öffentlichen Wahrnehmung komplett verschwunden ist, auch weil es hier keine Angehörigen mehr gibt. Der zweite war 1994 der Mord an Gabriele Pfeiffer in Erlenbach. Bis heute halte ich Kontakt zu den Angehörigen, und das werde ich auch im Ruhestand weiter tun. Die Familie kann sich sicher sein: Die Polizei hat die Tat nicht vergessen, und sie wird auch die Suche nach dem Täter nicht aufgeben.

Gab es andersherum auch einen Fall, den man schon aufgegeben hatte und der dann noch geklärt werden konnte?

Ja, 2013 wurde in Götzingen Wolfgang S. vermisst. Fünf Jahre lang blieb die Suche ohne Ergebnis, dann gab es 2018 nach einem Brand einen Hinweis aus der Bevölkerung, und in der Brandruine wurde später die Leiche des Vermissten gefunden. Auch hier hat das Gefühl eine große Rolle gespielt: Der Hinweis war eigentlich sehr vage, aber dennoch haben wir uns entschlossen, die Ermittlungen aufzunehmen und u.a. den Brandort mit großem Aufwand zu durchsuchen. Mit Erfolg!

Wie hat sich die Arbeit als Kommissar im Lauf der Jahrzehnte verändert?

Die Unterschiede sind gewaltig, etwa im Bereich der Datenauswertung. Früher hatte ein Beschuldigter ein Festnetztelefon und ein Notizbuch mit Telefonnummern, heute gibt es Handys, Laptops oder Festplatten und USB-Sticks, die allesamt auszuwerten sind. Diese unglaublichen Datenmengen, die vor allem auch bei einem Kinderpornofall zu sichten sind, spiegeln sich leider nicht in der Personalausstattung wider.

Als Kommissar wird man sicher auch immer wieder mit den "Tatort"-Ermittlern aus dem Fernsehen konfrontiert. Mit welchen Augen sieht ein Kommissar solche Formate? Schauen Sie denn selbst Krimis oder war/ist das echte Leben Krimi genug für Sie?

Früher hab ich gar nichts in diese Richtung geschaut, inzwischen schon ab und zu. Manchmal muss ich da natürlich auch ein bisschen mit dem Kopf schütteln, mitunter sogar durchgängig. Die Bestimmung des Todeszeitpunkts in Fernsehkrimis ist so ein Thema: Auf die Stunde genau – das gibt es in der Realität leider nicht. Auch die Handyortung – brutal gut, hätte ich auch gerne so gehabt. Leider auch nicht realistisch.

Im Fernsehen leben Kommissare nicht selten auch selbst gefährlich, schießen oder werden beschossen.

Meine Waffe gezogen habe ich auch ab und an mal, ja. Aber glücklicherweise musste ich nie schießen, in all den Jahren nicht. Aber um die vorangegangene Frage noch zu beantworten: Auch ohne Schießen war mein Berufsleben Krimi genug!