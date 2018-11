Von Karl Heinz Neser

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Novemberrevolution von 1918 wird manchmal als "vergessene Revolution" bezeichnet, weil sie wegen des Scheiterns der daraus entstandenen Weimarer Republik keine große Beachtung findet. Dabei sollte man aber nicht ihre Errungenschaften vergessen: eine freiheitliche, dem Volk verpflichtete Verfassung, Grundrechte, Frauenwahlrecht und den Beginn des Sozialstaats.

"Vaterländische Versammlungen" waren in vielen badischen Städten, so auch für den Amtsbezirk Mosbach, noch für Sonntag, 10. November 1918, angekündigt. Die Versammlung wurde dann am 9. November "wegen plötzlich eingetretener Hindernisse" abgesagt. In Berlin war an diesem Tag die Republik ausgerufen und die Regierungsgeschäfte waren auf den Sozialdemokraten Friedrich Ebert übertragen worden. Am Tag danach wurde auch in Karlsruhe eine provisorische badische Regierung gebildet, die sich auf Arbeiter- und Soldatenräte stützte.

Wie verlief nun die Revolution im badischen "Hinterland", wo sozialistische und kommunistische Ideen zuvor kaum einen Nährboden gefunden hatten? Was vielfach nicht bekannt ist: Die "Umwälzung in Deutschland", womit die Badische Neckarzeitung (BNZ) am 11. November 1918 wohl noch den Begriff "Revolution" vermeiden wollte, machte sich auch im ländlichen Bereich bemerkbar; auch hier bildeten sich "Räte". Schon am 10. November hatte sich in Tauberbischofsheim ein Soldatenrat gebildet. Am 12. November 1918 übernahm in Mosbach ein Soldaten- und Arbeiterrat die militärische und politische Gewalt. In den folgenden Tagen kam es in Buchen, Hardheim, Mudau, Walldürn, Adelsheim, Osterburken und anderen Gemeinden ebenfalls zur Einrichtung von Räten. Diese führten in den umliegenden Gemeinden auch Veranstaltungen durch, um über die neue politische Situation zu berichten.

Die Räte im ländlichen Bereich waren allerdings weniger radikal als in den Hauptstädten und industriellen Ballungsräumen, sondern eher ein Ordnungsfaktor. In zahlreichen ländlichen Gemeinden kam es zur Bildung von "Bauernräten", so z. B. in Fahrenbach, Billigheim, Mosbach und Oberschefflenz; diese sind jedoch mehr als berufsständische Interessenvertretung anzusehen. Den Räten in den Städten Adelsheim, Buchen, Mosbach, Osterburken und Walldürn gehörten auch Vertreter des Bürgertums an, so dass kaum ein Bruch beim Übergang von der Monarchie zur Republik auftrat. Dem Arbeiter- und Soldatenrat in Mosbach gehörten Vertreter aller Parteien an, allein der Vollzugsausschuss setzte sich mehrheitlich aus Sozialdemokraten zusammen; dem Buchener Volksrat gehörten neun Bauern, sieben Arbeiter, vier Vertreter des Gewerbes und drei Beamte an. In anderen Orten war es ähnlich.

Der Übergang vollzog sich nicht radikal, sondern fast harmonisch. In Mosbach verzichtete deshalb der Arbeiter- und Soldatenrat, bei jeder Behörde einen Vertrauensmann zu stellen, da "die Verwaltung ... hier in guten Händen" lag und "eine harmonische Zusammenarbeit" (BNZ vom 6. Dezember 1918) bestand. So beschränkte sich der Arbeiter- und Soldatenrat darauf, als ein Organ der Aufrechterhaltung der Ordnung zu gelten. Auch wurden die im Amt befindlichen Bürgermeister und Behördenleiter nicht abgesetzt, sondern verblieben in ihren Ämtern. Deshalb konnten in Mosbach Bürgermeister wie Oberamtmann, beide schon zu großherzoglichen Zeiten im Amt, sogar die Tätigkeit des Arbeiter- und Soldatenrats loben, weil ursprüngliche Befürchtungen, "dass dieselben mit Maschinengewehren etc. zu arbeiten beabsichtigen" (BNZ vom 26. November 1918) nicht eingetreten waren.

Und die liberale Presse konstatierte fast erleichtert: "Alles in allem gab diese Versammlung Zeugnis dafür ab, dass der Arbeiter- und Soldatenrat Mosbach keinen einseitigen Interessen, sondern der Allgemeinheit dient" (BNZ vom 6. Dezember 1918). Allein in der Gemeinde Rippberg kam es zu politischen Verwicklungen, die später sogar Gegenstand eines Strafverfahrens waren. Die Übergriffe richteten sich gegen den Besitzer des Eisenwerks Kurtz und die Fürstlich Leiningische Standesherrschaft.

Durch die Annahme der neuen Reichsverfassung wurden dann die Räte überflüssig und lösten sich bis August 1919 auf.