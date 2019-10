Zwingenberg. (pol/rl) Mehr als 17.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Freitagabend in der Ortsdurchfahrt von Zwingenberg. Laut Polizeibericht war ein Skoda-Fahrer gegen 19 Uhr in der Alten Dorfstraße unterwegs und prallte dabei gegen einen geparkten Mini.

EinAlkoholtest ergab, dass der Skoda-Fahrer mit rund 0,4 Promille leicht alkoholisiert war. Der Fahrer musste zudem eine Blutprobe abgeben und wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt werden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.