Zwingenberg. (pol/lyd) Ein in Brand geratenes Gebüsch am Niederwaldsee hat am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein zurückgelassener Holzkohlegrill zu einem Brand auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern geführt. Zeugen hatten die Flammen zufällig entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr Auerbach löschte das Feuer und verhinderte eine weitere Ausbreitung der Flammen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen entstand auf der Grünfläche und dem umliegenden Gebüsch ein Schaden von circa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Kriminalkommissariat in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.