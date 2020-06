Billigheim-Sulzbach. (pol/gin) Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Mosbach und Sulzbach Billigheim kollidierten am Dienstagmorgen zwei Fahrzeuge frontal.

Eine 54-Jährige fuhr mit ihrem Mazda in Richtung Sulzbach, als das Heck vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn in einer Kurve ausbrach, berichtet die Polizei. Der Mazda geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Golf eines 40-Jährigen.

Beide Beteiligte verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Landstraße für eine Stunde gesperrt werden.