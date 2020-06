Schollbrunn. (pol/mün) Am Dienstagabend starb ein 56 Jahre alter Mann bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Schollbrunn und Weisbach. Der Autofahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, teilt die Polizei mit.

Gegen 21 Uhr war der 56-Jährige mit seinem Renault Twingo auf der Kreisstraße in Richtung Weisbach unterwegs. An der Bushaltestelle "Mühle" kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache in einer Senke nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte es frontal auf einen Baum.