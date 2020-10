Neckarzimmern. (pol/kaf) Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Freitagmorgen gegen 1 Uhr, dass zwischen Gundelsheim und Neckarzimmern ein Mercedes auffällig in Schlangenlinien fahre und bereits Teile der Fahrbahnbegrenzung touchiert habe. Wie die Polizei mitteilt, fanden Polizisten den Autofahrer wenig später in Neckarzimmern bei einer Gaststätte. Die Beamten stellten einen deutlichen Alkoholkonsum bei dem Mann fest. Ein Test ergab 1,56 Promille. Der 38-Jährige kam zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er musste noch in der Nacht seinen Führerschein abgeben, zudem muss er nun mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.