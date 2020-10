Neckargerach. (pol/kaf) Ein Unfall mit einem Lastwagen hat sich am Freitagmorgen in Neckargerach ereignet. Wie die Polizei mitteilt, löste sich gegen 6.30 Uhr bei dem LKW aus bislang unklaren Gründen während der Fahrt eine Kranstütze und drückte ein parkendes Auto gegen eine Mauer. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden, die Straße war deshalb am Vormittag voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro.

Update: Freitag, 2. Oktober 2020, 12.08 Uhr