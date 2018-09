Neckargerach. (pol/mare) Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen: Dieses Szenario forderte zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße B37 bei Neckargerach, wie die Polizei mitteilt.

Was war passiert? Der 26-jährige Fahrer eines VW fuhr auf der B37 von Mosbach in Richtung Eberbach. Eine kurze Unachtsamkeit dürfte der Grund gewesen sein, wieso er mit seinem Wagen nach rechts auf den Grünstreifen kam. Beim Gegenlenken nach links brach das Fahrzeug aus, stieß gegen den Hang am rechten Fahrbahnrand und überschlug sich.

Neben dem Fahrer wurde die 21-jährige Beifahrerin im VW schwer verletzt. Sie kam per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik, der VW-Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Landung des Rettungshubschraubers war die B37 voll gesperrt.