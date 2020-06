Neckargerach. (pol/mare) Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Küchenbrandes am Dienstag in Neckargerach. Das berichtet die Polizei.

Gegen 17 Uhr breitete sich ein Schwelbrand unterhalb des Kühlschrankes in einer Wohnung in der Straße "Gickelfelsen" aus. Die Feuerwehr löschte mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen den Brand. Es wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.