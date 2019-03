Mosbach. (pol/sdm) In Mosbach wurde ein parkender Opel Mokka beschädigt. Die Polizei berichtet, dass der Opel-Fahrer sein Fahrzeug am Donnerstag von 11.30 bis 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Neckarelzer Hohlweg geparkt hatte. Bei seiner Rückkehr stellte er den Schaden hinten rechts an dem Auto fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Mosbach sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06261/8090 melden.