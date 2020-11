Mosbach. (pol/kaf) Es war eine akribische Ermittlungsarbeit, doch nun hat das Kriminalkommissariat Mosbach einen Erfolg zu verzeichnen. Wie die Polizei miteilt, konnten die Rauschgiftfahnder drei Männer im Alter von 43, 26 und 21 Jahren zunächst identifizieren und nun vorläufig festzunehmen. Dem Trio wird der Handel mit erheblichen Mengen von Cannabisprodukten im Großraum Mosbach und Osterburken vorgeworfen.

Zunächst verdichteten sich die Hinweise auf einen Handel mit Betäubungsmitteln bei einem 21-jährigen Mann aus dem Altkreis Buchen, woraufhin dieser bereits Ende August festgenommen wurde. Bei den anschließenden Ermittlungen identifizierten die Beamten zwei weitere Männer aus dem persönlichen Umfeld des Mannes, die ebenfalls in die Geschäfte involviert waren. Mitte Oktober wurden daraufhin der 43-Jährige und der 24-Jährige in ihren Wohnungen festgenommen. Die Männer hatten gemeinsam größere Mengen Betäubungsmittel im Raum Frankfurt beschafft und diese anschließend in der hiesiegen Region verkauft. Für ihre Geschäfte nutzten sie das Auto des 43-Jährigen. Alle drei Tatverdächtige befinden sich nun Untersuchungshaft.