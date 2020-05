Mosbach. (pol/mare) Polizei und Feuerwehr haben in der Nacht zum Donnerstag ein Rehkitz aus einer Notlage gerettet. Das teilen die Beamten mit.

Das Tier war auf dem Gelände der Dualen Hochschule in Mosbach eine Treppe hinuntergefallen und steckte danach unter den Steinstufen fest. Mit Brecheisen hoben die verständigten Feuerwehrleute daraufhin die Stufen an und retteten so das Jungtier aus seiner misslichen Lage.

Das leicht verletzte Rehkitz wurde auf das Polizeirevier Mosbach gebracht und dort von einem Tierarzt abgeholt, der das Kitz nun weiter versorgt.

Trotz des "Happy Ends" für Bambi weist die Polizei darauf hin: Wildtiere sollten nur im Notfall angefasst werden. Bei Verletzungen sollte ein im Umgang mit Wildtieren vertrauter Veterinär gerufen werden. Darüber hinaus sollte eine Fütterung nur mit speziell für Wildtiere hergestellter Nahrung erfolgen.