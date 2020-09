Mosbach-Neckarelz. (pol/lyd) Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine soziale Einrichtung in Mosbach-Neckarelz ein. Wie die Polizei mitteilt, gelangten der oder die Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18.45 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, über ein Fenster in das Gebäude in der Industriestraße. Im Inneren entwendeten die Täter den Fahrzeugschlüssel eines weißen Fiat Ducatos und fuhren im Anschluss mit dem Transporter davon.

Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Transporters haben oder in der Nacht auf Donnerstag rund um die Industriestraße verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.