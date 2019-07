Ein Rollerfahrer verletzte sich am Donnerstag bei einem Unfall in Neckarelz schwer. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Frank Heuß

Neckarelz. (pol/dore) Ein 82-jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstag um 14.10 Uhr bei einem Unfall in Neckarelz schwer verletzt. Der Mann war auf der Mosbacher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs.

Auf Höhe der Einmündung An der Mühle kippte er mit seinem Roller aus bislang unbekannten Gründen links zur Seite um und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Roller entstand ein Schaden in Höhe von knapp 500 Euro.