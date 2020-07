Mosbach. (pol/gin) Der Fahrer eines mattschwarzen Motorrads hat sich am Dienstagabend in Mosbach einer Polizeikontrolle entzogen und dabei eine rote Ampel überfahren.

Eine Streife der Verkehrspolizei wollte das Motorrad mit Mosbacher Kennzeichen gegen 20.30 Uhr in der Neckarelzer Straße kontrollieren. Zunächst befolgte der Fahrer nach Angaben den Polizei die Zeichen der Beamten, bis er eine rote Ampel nutzte und an den stehenden Autos vorbeifuhr. Im Anschluss überfuhr er die rote Ampel und flüchtete in Richtung des Mosbacher Kreuzes.

Das Motorrad war ein älteres Baujahr eines unbekannten japanischen Herstellers. An ihm wurden zahlreiche Zubehörteile verbaut. So war es unter anderem mit Zubehörspiegeln und Miniblinkern ausgestattet. Ein Sportauspuff war ebenfalls verbaut und offensichtlich zu laut.

Der Motorrad-Fahrer soll 20 bis 25 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß und von zierlicher Statur gewesen sein. Er trug einen schwarz-grauen Helm, eine olivgrüne "Bomberjacke", Jeans und Turnschuhe.

Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Motorrad gesehen haben, das Kennzeichen ablesen konnten, von diesem gefährdet wurden oder Hinweise auf den Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 zu melden.