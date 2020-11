Mosbach. (pol/lyd) Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr gefährdete ein 45-Jähriger einen Streifenwagen in der Heidelberger Straße, teilt die Polizei mit. Er fuhr mittig auf diesen zu, sodass der Streifenwagen stark bremsen und ausweichen musste. Danach fuhr der Mann mit seinem Audi zügig in Richtung Heilbronner Straße.

Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und wollte den Audi anhalten. Dieser gab jedoch weiter Gas und flüchtete zunächst in Richtung Bahnhof. Dort stoppte der 45-Jährige sein Auto.

Bei der Polizeikontrolle war die vermutliche Ursache für die auffällige Fahrweise und die anschließende Flucht schnell auszumachen: Der Mann hatte 1,12 Promille, weshalb er eigentlich kein Auto fahren dürfte. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung.