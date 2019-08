Mosbach. (pol/van) Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst am Mittwochnachmittag einen 49-Jährigen ins Krankenhaus. Der Mann soll nach Angaben der Polizei auf einem Gerüst an einem Gebäude in der Mosbacher Bussestraße in Höhe des vierten Stockwerks gearbeitet haben, als eine Bodendiele brach. Er stürzte auf die nächste Ebene des Gerüsts und musste anschließend geborgen und vom Notarzt versorgt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.