Mosbach. (pol/geko) Am Montagvormittag ist ein 78-jähriger Mann in der Straße Am Henschelberg in einen tiefen Schacht gefallen. Für die Bergung des Mannes mussten das Deutsche Rote Kreuz und die freiwillige Feuerwehr anrücken, berichtet die Polizei.

Der Rentner machte gegen 11.30 Uhr um den Schacht auf seinem Grundstück sauber, als er ausrutschte und 4 Meter in den Schacht hinab fiel. Ein Rettungshelfer wurde für die Erstversorgung abgeseilt. Danach kam die Freiwillige Feuerwehr Mosbach, um den verletzten Mann mit einer Drehleiter aus dem Schacht zu bergen.

Das DRK brachte ihn ins Krankenhaus. Während des Einsatzes waren die Eisenbahnstraße und die Straße Am Henschelberg voll gesperrt.