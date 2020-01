Mosbach. (pol/rl) Mehrere junge Passantinnen pöbelte ein 35-jähriger Mann am Samstag in der Innenstadt an. Die verständigte Polizei griff den Mann auf und nahm ihn mit auf das Polizeirevier Mosbach. Hier randalierte der 35-Jährige im Wartebereich und verunreinigte diesen.

Laut Polizeibericht soll sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.