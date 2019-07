Mosbach. (pol/dore) Ein Mann rastete am Samstagabend in der Mosbacher Innenstadt komplett aus: Zunächst zerstörte er mehrere Pflanzen, dann schrie er Unbeteiligte an und schließlich griff er auch noch eine Passantin und Polizeibeamte an. Das berichten die Behörden am Montag.

Der 28-Jährige hatte zunächst eine Pflanze und mehrere Pflanzenstiele beschädigt und sich dann in der Hospitalgasse auf den Boden gelegt. Als drei junge Frauen an dem Mann vorbeigingen, sprang er auf und schrie die 19- und 22-Jährigen an. Eine couragierte Passantin bat den Störenfried, das zu unterlassen. Daraufhin griff der Randalierer die Frau an und verletzte sie leicht.

Familienangehörige der Frau und ein weiterer Passant konnten dazwischengehen. Die Passantin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das konnte sie aber nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife gegen 22.20 Uhr folgte der 28-Jährige zunächst den Anweisungen der Beamten und legte sich auf den Boden.

Als eine weitere Streife eintraf, wurde der Mann schlagartig aber wieder aggressiv und versuchte auch die Polizeibeamten zu verletzen und sich aus den Haltegriffen zu befreien.

Da sich der 28-Jährige nicht beruhigte, mussten ihn die Polizeibeamten mit aufs Revier in eine Zelle nehmen. Dort ließ er seinen Aggressionen weiterhin freien Lauf, versuchte die Beamten zu verletzten und beleidigte die Polizisten, heißt es in dem Bericht.

Außerdem setzte der Mann die Gewahrsamszelle unter Wasser, indem er Kleidung in die Toilette stopfte und immer wieder die Spülung betätigte. Als wäre dies alles nicht genug, verschmierte der Wüterich die Wände der Zelle mit Kot und beschädigte die Sprechanlage.

Der Mann wurde erst gegen 9 Uhr wieder entlassen, nachdem er sich einigermaßen beruhigt hatte. Warum der Mann so ausgerastet ist, steht noch nicht fest. Der Mann wird nun mehreren Anzeigen bekommen: Unter anderem wegen Sachbeschädigung, weil er eine Passantin angegriffen und verletzt hat und weil er Polizeibeamten angegriffen und beleidigt hat. Außerdem muss er die Übernachtung in der Zelle und die Reinigung bezahlen.