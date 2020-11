Mosbach. (pol/lyd) Ein Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß ereignete sich am Samstagvormittag um 11 Uhr in der Solbergstraße in Mosbach-Diedesheim. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer kam in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Die 25-jährige Fahrerin des Audi wurde hierbei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.