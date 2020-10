Scheringen. (jasch) Der Brand einer Fritteuse löste in der Nacht zu Freitag, gegen ein Uhr in der Schulstraße in Scheringen, einen Vollalarm aus. Die Einsatzkräfte konnten schon auf der Durchfahrt für einige Abteilungswehren der Gemeinde Limbach Entwarnung geben: Bewohner löschten den Brand und beförderten die Fritteuse nach draußen. Ein größerer Schaden konnte dadurch verhindert werden. Ein Bewohner erlitt leichte Atemprobleme, die jedoch bald nachließen. Die Feuerwehr musste das Gebäude belüften, da sich beißender Gestank und Rauch entwickelten. Mit circa 80 Einsatzkräften und der DRK-Ortsgruppe Limbach, waren die Rettungskräfte schnell vor Ort. Warum genau die Fritteuse Feuer fing, war zum Zeitpunkt des Einsatzes unklar.