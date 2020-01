Hüffenhardt. (pol/rl) Zu einem Kellerbrand kam es in der Hauptstraße am Freitagnachmittag. Laut Polizeibericht wurde der Brand einer Holzheizung gegen 16.25 Uhr gemeldet. Offenbar hatte ein technischer Defekt den Brand der Holzheizung in dem Kellerraum ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Angehörige und Anwohner das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch weitestgehend gelöscht.

Am Gebäude entstand kein Schaden, die Heizungsanlage ist jedoch vollständig beschädigt. Es entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Warum die Holzheizung in Brand geriet, ist noch unklar.